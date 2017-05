Parintins é campeão antecipado da seletiva do Polo III

Até o momento, com 28 medalhas de ouro, 13 a mais que a segunda colocada Barreirinha, Parintins já pode comemorar no quadro geral de medalhas a conquista do nono título da seletiva do Polo III, que esse ano está sendo realizado na cidade de Boa Vista do Ramos. A competição que serve de seletiva para os Jogos Escolares do Amazonas, JEAs, que acontece na Capital no mês de julho, reune os melhores atletas do Baixo Amazonas encerra neste sábado, 20.

Parintins lidera o quadro geral de 50 medalhas com 28 de ouro, 14 de prata e 08 de bronze. A segunda colocada é a delegação de Barreirinha com 15 de ouro e a terceira Boa Vista do Ramos com 5 medalhas douradas. 70% das medalhas foram conquistadas nas provas individuais (atletismo, tênis de mesa e xadrez) com destaque para as equipes da Escola CETI Gláucio Gonçalves, que das 38 medalhas conquistadas nessa disputa, 17 medalhas de ouro, 9 de prata e 4 de bronze, além da conquista do primeiro lugar no futsal infantil feminino. “Isso é fruto de muito trabalho que iniciou há três anos com a gestora Mari Macedo e hoje continua com a nova gestora Cristiana Tavares e da presidente da APMC Mari Noronha, que assumiram junto com a gente, o compromisso de manter e ampliar o apoio oferecido à nossa coordenação esportiva”, destacou o professor de Educação Física do CETI, Weverton Cursino. Weverton acrescenta que “sou grato também a toda equipe de Educação Física e a todos os nossos atletas que foram verdadeiros heróis e se doaram ao máximo em prol da nossa escola e da nossa cidade. Agora é se preparar ainda mais para o JEA’S 2017”.

Nas provas coletivas, Parintins também conquistou o 1º lugar e a vaga para o JEAs, as equipes de handebol juvenil masculino da Escola Sen. João Bosco, handebol infantil masculino da Escola São José, voleibol juvenil feminino da Escola GM3, futsal Infantil Feminino do CETI. Na tarde de hoje, sexta-feira, 19, parintinenses ainda busca o primeiro lugar com o futsal do Tomaszinho Meireles, GM3, no Juvenil Feminino, Colégio do Carmo no futsal Infantil e masculino.

Kedson Silva/JI

Coordenadoria de Esportes de Parintins

