Parintins e Barreirinha na abertura da 20ª edição da Copa Alvorada de Futsal

Atlético Cabury (Parintins) versus União Barreirinha e Thered Devils (Barreirinha) contra Palmeiras Zé Açú (Parintins), serão os dois primeiros jogos da abertura oficial da 20ª edição da Copa Alvorada de Futsal, marcada para o dia 21 de fevereiro, no ginasio de esportes Elias Simão Assayag. Fechando essa primeira rodada, ainda teremos Casa Sony e Carmo Parintins.

De acordo com o coordenador da competição, Neuselino Santarém, “o sorteio das chaves e dos primeiros jogos, além da apresentação das rainhas e do novo regulamento, aconteceu na semana passada no lançamento oficial da Copa que aconteceu no prédio da Rádio Alvorada no Centro Pastoral Mãe de Deus”.

Em 2017, cerca de 200 atletas participam da competição, divididos entre os selecionados do Esporte Caprichoso, Casa Sony, Clube da Bola Futsal, Atlético Nhamundá, Atlético São Francisco, União Barreirinha, Perebás Futsal, Cidade de Faro, Atlético Caburi, Palmeiras do Zé Açú, Carmo Parintins e Derrethy Denius (Barreirinha) que são as doze equipes masculinas que buscarão esse ano, o título de campeão da competição.

No feminino, os times do Flamengo Itaúna II, Real Santista, Atlético Camisa 10, Corinthianas, Pec Futsal, Vitória e Fênix Futsal confirmaram participação. “Nesse naipe, ainda existe uma vaga para alguma equipe que queira disputar a competição esse ano”, informou.

As Chaves

No sorteio masculino, ficou definido, na chave A: Palmeiras Zé Açú, Thered Devils, Clube da Bola Futsal, Atlético Nhamundá, Atlético Cabury e União Barreirinha. Na chave B: Esporte Caprichoso, Atlético São Francisco, Perebás Futsal, Casa Sony, Carmo Parintins e Cidade de Faro.

O sorteio dos jogos feminino acontece nessa quinta-feira, 16, no prédio da Rádio Alvorada.

Na segunda rodada que acontece no dia 23, se enfrentam: Perebás Futsal contra Atlético São Francisco, em seguida, Esporte Caprichoso versos Cidade de Faro e fechando a rodada jogam Clube da Bola e Atlético Nhamundá.

A Copa Alvorada de Futsal abrange equipes da cidade de Nhamundá, Barreirinha e Parintins (sede), assim como a cidade paraense de Faro e é considerada o maior evento esportivo do Baixo Amazonas e o segundo maior de todo o Estado.

(Kedson Silva/JI)

