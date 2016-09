Parintins conquistou duas medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Foto: divulgação.



Mesmo com dificuldades financeiras e pouco apoio, os cinco representantes de Parintins mostraram a força da cidade no esporte e todos subiram no pódio.

Representada por cinco atletas, Parintins conquistou 8 medalhas no Campeonato Amazonense Caixa de Atletismo de Menores, que encerrou hoje, 10, na Vila Olímpica, em Manaus. O resultado foi bastante comemorado pela delegação, que chega terça-feira, 12, a Ilha Tupinambarana.

Todos os representantes de Parintins conquistaram medalha, destaque para o atleta Hian Oliveira, 16, que foi campeão nos 200 metros e no salto em distância.

Vinícius de Souza Pereira, 17, ficou com duas medalhas de prata (uma nos 800 metros rasos e outra nos 400 metros). Erik Figueiredo, 16, conquistou o segundo lugar nos 200 metros. Elias Coelho,15, assegurou a prata no arremesso de peso, e João Viana, 17, garantiu a terceiro lugar na prova dos 1500 metros e também foi bronze nos 800 metros.

“Estou muito feliz. Dei o meu melhor na minha primeira competição em Manaus, e graças a Deus conquistei medalha no campeonato estadual”, disse o atleta Erik Figueiredo.

“Deus ainda tem muitas vitórias para nos proporcionar ao longo da nossa vida, estamos aqui para mudar a história de Parintins no esporte”, declara João Viana.

Feito

Para o atleta Vinícius de Souza, o resultado alcançado nesta edição do Campeonato Amazonense é um feito pro município de Parintins, e serve de motivação para as próximas competições. “Essa é a resposta para aqueles que não quiseram nos ajudar para estarmos nessa importante competição. Agradecemos aos nosso familiares e amigos que nos apoiaram com o pouco recurso que tinham, mas que valeu a pena e somos muito gratos a eles. Agradecemos também ao nosso treinador Alex Pontes Côrrea, por ter dedicado seu tempo para treinar a gente”, agradece Vinícius.

Por Geandro Soares

http://www.gazetaparintins.com.br/