Parintins comemora o título do Mengão

O parintinense provou mais uma vez que a maior torcida de futebol do mundo, também, é por aqui, e logo ao término da decisão do estadual carioca, uma multidão tomou conta das ruas da ilha. (foto: Eládio Carneiro/facebook)

Depois de três anos, o Flamengo é novamente campeão carioca. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, neste domingo, no Maracanã, e chegou ao seu 34º título estadual. E de forma invicta. A equipe tinha a vantagem, já que havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, no último fim de semana. O Tricolor abriu o placar logo aos três minutos de jogo com Henrique Dourado, mas, aos 39 do segundo tempo, Gerrero fez o gol que garantiria a taça. Já com o Flu com um a menos, Rodinei marcou o gol do título aos 50 minutos.

O último encontro da dupla Fla-Flu em uma final havia sido em 1995, há 22 anos, quando o Tricolor ficou com o título depois de vencer por 3 a 2, com o famoso gol de barriga marcado por Renato Gaúcho.

FLAMENGO alguns chamam de Mulambo outros de Maior do Mundo, o fato é que certa vez Nelson Rodrigues (Que era torcedor do fluminense) disse “Cada Brasileiro vivo ou morto já foi flamengo por um instante, por um dia” o Flamengo mexe com o país, todos torcendo todos ligados assistindo o maior do Brasil , uns pela vitória outros pela derrota, ele movimenta, você passa na rua e parece copa do mundo todos os televisores ligados, todos torcendo, pessoas correndo pra pegar o ônibus, pessoas ligadas pelo telefone, não tem explicação. Um torcedor não torce pelo Flamengo ele é Flamengo, ele sente Flamengo.

Flamengo é um estado de espirito. Flamengo significa Felicidade porque é isso que todo flamenguista sente ao assisti-lo jogar, felicidade, e o torcedor do flamengo é feliz ele não precisa de mais nada, só precisa do seu manto sagrado, da sua bandeira na mão e do Maracanã pra começar a festa. O flamengo não tem explicação, essa paixão, só sentindo essa torcida esse sentimento chamado FLAMENGO.

Carlos Frazão/JI

Fonte: Globo.com/Internet

