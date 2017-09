Parintins comemora a Dia da Independência

A comemoração do dia 07 de setembro iniciará às 17h, na rua Paraiba, conforme combinado em reunião.

Inicialmente, o desfile do dia 07 de setembro seria realizado na avenida Amazonas, com estruturas de palco e sonorização alocadas na Praça da Catedral. Porém, em decorrência do falecimento do vigário geral da Diocese de Parintins, padre Francisco Dinelly, entrou-se em um consenso em respeito à sua memória e decidiu-se que a programação será feita em outro local. Em comum acordo, escolheu-se a rua Paraíba, no trecho que compreende ao ginásio de esportes Elias Assayag até o prédio pertencente à Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na esquina com a rua Maués.

Para os desfiles será destinada toda uma estrutura de segurança que contará com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e Empresa Municipal de Trânsito e Transportes (EMTT). O perímetro da rua Paraíba onde ocorrerá a solenidade será totalmente isolado para dar segurança aos desfiles.

A comemoração do dia 07 de setembro iniciará às 17h, com concentração em frente ao ginásio Elias Assayag. Escolas estaduais e municipais, Polícia Militar, Marinha, militares da reserva, Guarda Municipal e Desbravadores desfilarão durante a celebração do Dia da Independência.

SECOM

Comentários

comentários