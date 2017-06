Parintins celebra PENTECOSTES, a Descida do Espirito Santo

O bispo Diocesano de Parintins, Dom Giuliano Frigenni, presidirá a celebração de Pentecostes, na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, neste domingo (foto: Carlos Frazão/JI)

Pentecostes é uma celebração muito importante do calendário cristão, e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo.

Tradicionalmente, o Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa, e no décimo dia depois do dia da Ascensão.

Em 2017, o dia de Pentecostes será celebrado em 4 de junho, seja pela Igreja Católica como pela Ortodoxa.

Evangelho – Jo 20,19-31

19Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana,

estando fechadas, por MEDO dos judeus,

as portas do lugar onde os discípulos se encontravam,

Jesus entrou e pondo-se no meio deles,

disse: ‘A paz esteja convosco’.

20Depois destas palavras,

mostrou-lhes as mãos e o lado.

Então os discípulos SE ALEGRARAM

por verem o Senhor.

21Novamente, Jesus disse: ‘A paz esteja convosco.

Como o Pai me enviou, também eu vos envio’.

22E depois de ter dito isto,

soprou sobre eles e disse: ‘Recebei o Espírito Santo. Os pecados de quem perdoardes serão perdoados e os pecados de quem retiverdes serão retidos.

O QUE JESUS QUIS DIZER AOS SEUS?

Cronologicamente este primeiro dia da semana é o dia depois do sábado, que era o dia em que Jesus ressuscitou. Ele aparece no final da tarde, afinal é o melhor horário para encontrar todos em casa.

João ao colocar Jesus aparecendo mostrando os sinais da sua paixão, as feridas nas mãos e no coração, quer sublinhar que o Cristo ressuscitado é real e é o mesmo Jesus. Mas aqui Jesus ressuscitado tem um corpo diferente: as marcas das feridas não provocam dor; ele não precisa mais de abrir as portas para entrar, entra de portas fechadas. Jesus ressuscitado não é um fantasma sem corpo, pode ser visto e tocado, comer com os discípulos.

Jesus ressuscitado cumpre as três promessas:

Doa a PAZ, paz que nasce do coração. Este é o primeiro dom do Espírito; Comunica o Espírito Santo por meio do SOPRO. Esta palavra é a mesma usada no Gênesis 2, 7 quando Deus depois de ter plasmado o homem da terra sopra nas suas narinas e ele tem vida. O Espírito de Jesus é fonte de vida, dá a vida e tira da morte; Envia os apóstolos em MISSÃO e os faz instrumento de reconciliação. Aqui perdoar é doar através das feridas recebidas, é fazer o bem logo depois de um gesto de quem faz o mal. Perdoar é criar paz, que vence o ódio e a violência sofrida.

O QUE JESUS NOS QUER DIZER?

Hoje a palavra medo e ALEGRIA se entrecruzam. Todas as vezes que temos medo, de uma prova, de um novo trabalho, de uma pessoa etc… Ao nos lembrar de que não estamos sozinhos e que conosco temos um amigo vivo e disposto a estender a mão para fazer conosco um caminho poderemos encontrar a paz. Ter paz não significa serenidade por não termos problema, mas serenidade porque sabemos que Jesus caminha conosco. Essa paz e serenidade é fruto do Espírito. Ele sopra sobre nós para podermos levar pra frente a nossa missão, os nossos compromissos. Essa certeza da sua presença se faz sentir por meio do seu Espírito, que nos ajuda a superar os medos e nos dá coragem para seguir em frente.

Outra palavra importante é PERDOAR, fruto do Espirito, pois o dinamismo humano do perdão é longo e trabalhoso. Para perdoar temos um caminho a fazer:

Renunciar a vontade de vingança; Reconhecer que se sofre pelo mal feito e que tal mal nos privou de alguma coisa; Partilhar com alguém o sofrimento de ter sido injustiçado; Dar o nome do que se perdeu para poder fazer o luto; Dar a raiva o direito de exprimir-se, é o desabafo; Compreender quem nos ofendeu, quer dizer, olhar o outro como um irmão que o mal fez ficar longe de nós; Encontrar um sentido do mal; Acreditar que sempre somos perdoados por Cristo.

Este caminho de perdão a pessoa de fé vive tomando energia do Espirito.

A DESCOBERTA DE JESUS NOS FAZ ENTRAR EM DIÁLOGO COM ELE

“Jesus, obrigado por poder sentir a sua presença em tantos momentos da nossa vida. Ela sempre traz a paz e nos dá força para não desanimarmos da missão. Obrigado pelo seu perdão que me faz perdoar sempre quem me ofende. Obrigado porque suas feridas curam as minhas feridas. Amém!

Irmã Maria Helena Teixeira

Colaboradora JI

