Parintinenses vão compor equipe Manauara em competição regional

Os atletas Markleyton Souza, Leonardo Gabriel, Gustavo Batista, Rafael Nogueira e Enéas Neto, alunos da escolinha parintinense ‘Futebol Arte’ estão em Manaus para compor o elenco da Escola da Capital, Real Manaus, para a disputa da Copa das Cachoeiras, que iniciou na quinta-feira, 26, e se estenderá até domingo, 29, na cidade de Presidente Figueiredo.

O goleiro Alessandro Gonçalves e Daniele Carneiro, coordenadores da Escola Futebol Arte, acompanham os cinco atletas na Capital. “A escolinha parintinense mantém parceria com a escola Real Manaus. Fomos convidados a levar alguns atletas de Parintins para compor a equipe manauara nessa disputa em Presidente Figueiredo”, destacou Alessandro Gonçalves.

Segundo o coordenador, “essa competição vai dar visibilidade e oportunidade a garotada. Em Parintins sabemos que não temos oportunidades e quando surge temos que aproveita-las”.

Daniele Carneiro diz que “essa copa envolve equipes de várias regiões do Norte, das quais Roraima, Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo e pela primeira vez terá a participação de atletas parintinenses no evento esportivo”.

Daniele frisa ainda a presença de um representante da base do clube Criciúma na competição. “O gerente de base do time Criciúma, estar presente na disputa, observando, analisando, os talentos da competição, sendo essa uma oportunidade grande para esses meninos que sonham futuramente ser um jogador de futebol”, acrescentou.

De acordo com ela, “o objetivo maior nosso não é ser campeão, mas mostrar os talentos parintinenses, além de buscarmos experiências e muito aprendizado. “Temos certeza que a partir dessa competição muitas portas se abrirão para os atletas e para a escolinha Futebol Arte”, finalizou a coordenadora.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários