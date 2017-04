Parintinenses nas ruas contra reformas de Temer

Com faixas e cartazes, entidades representativas de classes, sindicalistas, comerciantes, bancários, professores e estudantes da rede pública, Ifam e das Universidades, além da população em geral, paralisaram atividades e foram às ruas na tarde desta sexta-feira, 28, em adesão à paralisação nacional da Greve Geral convocada pelas centrais sindicais, em protesto contra a reforma trabalhista, da Previdência e da Terceirização proposta pelo governo de Michel Temer (PMDB), em debate no Congresso Nacional, que anulam os direitos conquistados pelos trabalhadores.

A concentração popular, aconteceu em frente ao Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes (Bumbódromo) e reuniu milhares de manifestantes, de onde saíram em caminhada pelas ruas da cidade, chamando a atenção da comunidade sobre a reforma que podem ser votadas nas próximas semanas em Brasilia.

Sobre a mobilização em Parintins, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Simptempin, Joelma Carvalho Farias diz que “iniciamos a mobilização com palestras no prédio do sindicato e agora estamos aqui para participar desse momento de luta pelos direitos de todos nós trabalhadores”. Joelma Carvalho acredita que “podemos mudar essa situação por meio da pressão popular. Então adianta parar, ir as ruas e mostrar a nossa indignação sim. Também temos que procurar conhecer o que é essa reforma, a terceirização, para você saber quais as perdas que o trabalhador vai ter”. A Sindicalista ressalta “não estamos aqui defendendo bandeira. Estamos aqui nesse momento histórico, objetivando os nossos direitos que foram conquistados há muitos anos, para que eles sejam respeitados e não retirados. Então esse é o momento de refletir e lutar contra esses desmandos”.

O advogado Afonso Rodrigues explica que “essa reforma trabalhista não vai trazer nada de vantagens para o trabalhador e não vai diminuir o índice de desemprego, pelo contrário, ela representa para a classe trabalhadora um prejuízo muito grande, um prejuízo jamais visto”. Ele cita que dentre os prejuízos “haverá redução dos valores de indenização por danos morais, prevalecendo acordos entre patrão e empregados. Além de facilitar a redução de salários e o aumento de trabalho”.

