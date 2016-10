Rian Kayke Souza e Cauã Farias foram selecionados

Após se destacarem nos Jogos Escolares da Juventude, realizados em setembro, na cidade de João Pessoa (PB), os alunos/atletas de handebol infantil masculino da Escola São José Operário, Rian Kayke Souza e Cauã Farias foram selecionados para participar do Acampamento Nacional de Desenvolvimento e melhorias técnicas de Handebol, na categoria infantil, que abrange atletas de 12 a 14 anos.

O convite para o observatório que pode levar os atletas parintinnenses a Seleção Brasileira foi feito pelo treinador da seleção feminina de handebol, Morten Soubak. De acordo com o treinador dos atletas e pai de (Rian Kayk), Márcio Santos, conhecido “Márcio Cabeludo”, o acampamento acontece em Blumenau, Santa Catarina, mas ainda não tem data para acontecer. “O treinador da seleção brasileira ficou de me informar o período que vai acontecer o acampamento esse ano ano, para eu avisar os meninos”, informou.

O atleta Cauã Farias comenta que “é a primeira vez que participei dos Jogos da Juventude e para mim foi uma honra ter conquistado a terceira colocação e ainda ter sido selecionado para o acampamento nacional de handebol”.

Rian Kayk relata que “eu participei dos jogos estudantis nacionais pela segunda vez e estou muito feliz por ter sido destaque da equipe junto com o Cauã e mais feliz ainda por ter sido chamado para fazer treinamentos com treinadores da seleção brasileira”.

Jogos Brasileiros

Segundo o treinador Márcio Cabeludo, Rian Kayk e Cauã também foram convidados pelo treinador do Clube de Campo Verde, Estado do Mato Grosso, Luiz Melo, para participarem dos Jogos Brasileiro pela sua equipe.

“Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos desde o início com o professor Mauro e com o treinador Márcio, deu tudo certo. Graças a Deus que todo o esforço, toda dedicação, foi recompensado com o convite para jogar o Campeonato Brasileiro de Handebol pelo Clube da cidade de Mato Grosso e pelo acampamento de handebol”, destacou o atleta Cauã.

Rian enaltece que “fiquei emocionado, principalmente por ver o trabalho do meu pai (Márcio Cabeludo) dando frutos. Vou jogar no Clube Mato Grosso, mas vou levar comigo o nome da minha família, de Parintins e do Amazonas”.

Os atletas pedem que o prefeito eleito, Bi Garcia a partir de 2017 dê mais apoio ao esporte e principalmente aos Jogos Escolares locais, pois é dele que surge grandes talentos em várias modalidades.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários