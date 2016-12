Parintinenses embelezam Manaus com árvores natalinas

Quatro árvores natalinas confeccionadas por mais de 20 artistas parintinenses viraram atração nas noites manauaras. Soldadores e aderecistas do Boi Caprichoso trabalharam durante nove dias na confecção das estruturas de árvores que foram espalhadas em pontos estratégicos da cidade.



De acordo com o artista responsável pela execução e entrega de duas das árvores natalinas, Neto Martins, “graças a Deus o trabalho foi feito e executado com sucesso. Depois que ligamos as luzes e realizamos a entrega, a população aqui da Capital aprovou o nosso trabalho”

O artista informou que “levantamos a primeira árvore de 15 metros na manhã de sábado, 17, no Centro da cidade, na Avenida Eduardo Ribeiro e a outra de 18 metros na manhã de domingo, 18, na Bola do Produtor”.

“Realmente as árvores ficaram muito bonitas. Parabenizo os demais artistas que junto comigo realizaram mais esse trabalho que tem a marca dos artistas de Parintins”, finalizou Neto Martins.

Kedson Silva/JI

