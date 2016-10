A atleta de handebol feminino, categoria infantil, da Escola Estadual Senador João Bosco, Pamela Andréa Sirino, 15, viajou nesta sexta-feira, 07, para a Capital do Estado (Manaus) para integrar a Seleção Amazonense de handebol, categoria cadete, que envolve atletas de 15 a 17 anos, na disputa do Campeonato Brasileiro, programado para ser realizado em Manaus, no período de 8 a 13 de outubro.

Pamela foi selecionada após se destacar no JEA’s esse ano, onde a equipe parintinense conquistou a quarta colocação. Sobre a convocação, a atleta diz que “estou muito feliz por estar participando da seleção amazonense de handebol. Agradeço o apoio da minha família e do professor Márcio por estarem me incentivando neste momento de muita alegria na minha vida”.

Segundo a mãe da atleta, Alessandra Sirino, “apesar das dificuldades por o esporte não ter apoio aqui em Parintins, agradeço a Deus e ao professores Márcio e Alex por estarem trabalhando com a minha filha e acreditar no seu potencial. Nessa oportunidade, peço que Deus ilumine os seus caminhos e tenho certeza que ela vai dar o melhor representando o Amazonas nesses jogos”.

Para o professor Márcio Cabeludo, “até hoje ela (Pamela) foi a única mulher parintinense convidada para compor a seleção amazonense feminina de handebol, com chance de ser chamada para jogar fora do Amazonas”.

Márcio se diz muito feliz. “Isso prova o ótimo trabalho que estamos fazendo junto com os professores Alex Carneiro no Bosco e Mauro Mendes no São José e no nosso município e eu não vou parar, porque aqui tem muitos atletas com capacidade de participar até de uma seleção brasileira. Falta apoio e incentivo ao esporte em geral”.

Kedson Silva/JI

