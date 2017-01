Parintinense João Vinícius é novo diretor da Terceira Vara de Parintins

Novo diretor já atuou em Manaus na Vara de Registros Públicos; Precatório e ainda no Juizado Especial e Juizado da Infância e Juventude Cível

Nesta segunda feira,23, tomou posse como Diretor de Secretaria da 3° Vara da Comarca de Parintins, o parintinense João Vinícius Tavares Lago. Segundo informações da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Amazonas, a 3a Vara de Parintins foi transformada em Secretaria, em razão do falecimento do escrivão, Sr. Ubirajara Leite, sendo obrigatório seu provimento por um servidor de carreira e bacharel em direito, conforme determina a Lei de Organização Judiciária n. 17/97. O novo Diretor foi nomeado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Flávio Pascarelli, para atuar na Comarca de Parintins, que tem como juíza titular, a magistrada Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto.

João Vinícius Tavares Lago, tem 33 anos, é graduado em direito pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, e há dez anos, servidor concursado do Tribunal de Justiça do Amazonas, com larga experiência na capital do Estado, tendo atuado na Vara de Registros Públicos e Precatórias de Manaus, no 2o Tribunal do Júri, no 12o Juizado Especial Cível, na 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais e nos últimos cinco anos, como Diretor e Assessor do Juizado da Infância e Juventude Cível de Manaus.

[email protected]

[email protected]

(92) 991542015

Comentários

comentários