Parintinense entre os finalistas do prêmio Nobel da Educação

Ganhador do prêmio Educador Nota 10 em 2015 pelo desenvolvimento do projeto Água Limpa para os Curumins do Tracajá, o professor parintinense Valter Menezes está entre os 50 finalistas do prêmio Global Teacher Prize. Professor Valter, nasceu na região, estudou na escola pública municipal da comunidade, hoje é graduado em Ciências, especializado em Metodologia do Ensino das Ciências Biológicas e leciona na rede municipal e estadual de ensino.

Através do projeto, o educador levou água limpa às famílias da comunidade Santo Antônio do Tracajá, distante 20 km da área urbana de Parintins, que não tinham acesso a sistemas de água potável e saneamento básico. Com o trabalho, o educador mobilizou seus alunos na instalação de fossas biológicas e filtros de areia, resolvendo uma questão ambiental e levando mais qualidade de vida às famílias atendidas, diminuindo consideravelmente os casos de doenças provocadas pela má-qualidade da água.

Devido ao projeto desenvolvido, o professor parintinense viajará em março para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para a cerimônia de premiação do Global Teacher Prize. O prêmio é qualificado como o Nobel da Educação. O premiado receberá a quantia de U$$ 1 mi como reconhecimento aos projetos desenvolvidos que contribuíram de forma significativa para a comunidade e a classe educadora.

Incentivo

Como forma de incentivo ao trabalho desenvolvido no Tracajá, o prefeito Bi Garcia anunciou nesta segunda-feira, ao lado do vice-prefeito Tony Medeiros, que a Prefeitura patrocinará a elaboração de um documentário sobre as ações desenvolvidas e as melhorias na qualidade de vida dos favorecidos pelo projeto pedagógico.

“É um orgulho muito grande para o município e o povo de Parintins de ter esse projeto que está disputando um prêmio de categoria internacional que qualifica o professor Valter como um dos melhores educadores do mundo. É um dos excelentes professores que temos na região do Tracajá. Nosso apoio se dá no ponto-de-vista de que ele possa ter uma belíssima apresentação do projeto e que ele possa fazer uma exposição que dignifique a sabedoria do povo parintinense”, enaltece o prefeito Bi Garcia.

Segundo o professor Valter Menezes, “só a premiação de estar entre os 50 melhores do mundo para mim é uma alegria muito grande. Toda a minha formação foi cedida pelo município e hoje os frutos estão sendo colhidos com o desenvolvimento do projeto e os resultados positivos alcançados”.

Após a premiação que ocorrerá em Dubai, o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros reunirão com o professor Valter Menezes e representantes da Igreja Batista, ongs Asas do Socorro e Tearfund para expandir as ações desenvolvidas no projeto Água Limpa para os Curumins do Tracajá. A intenção é atender diversas regiões, além do Tracajá.

