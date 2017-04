Parintinense disputa o Campeonato Brasileiro Caixa Sub-20 em São Paulo

Pedro Nunes representa o estado do Amazonas.

A 8ª edição do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20, que será disputada de sexta-feira (dia 7) a domingo (9), na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo (SP), classificará todos os campeões das provas individuais para representar o País no Sul-Americano da categoria, previsto para os dias 3 e 4 de junho, na cidade de Georgetown, na Guiana.

De acordo com os critérios de convocação adotados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para 2017, o País poderá ter um segundo atleta nestas provas apontado no torneio deste final de semana, desde que esteja entre os três primeiros colocados no Ranking Sul-Americano Sub-20 no período de 1º de janeiro até este domingo.

O Campeonato Sul-Americano estava inicialmente marcado para a cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, mas teve a sede alterada nos últimos dias 27 e 28 de março, em São Paulo, durante Congresso da Confederação Sul-Americana de Atletismo (CONSUDATLE), para Georgetown.

O Brasileiro Caixa Sub-20 reunirá cerca de 750 atletas de 117 clubes, de 21 Estados e do Distrito Federal, representando todas as regiões do País. Entre eles, dois atletas foram formados na Escolinha de Atletismo Flamengo, de Jaguarari, na Bahia, por iniciativa de Antonio Ferreira Bonfim Filho, o Ferreirinha: Ticiane Souza Bonfim (Associação Simõesfilhense-BA), nos 3.000 m e nos 3.000 m com obstáculos, e Elielton de Jesus dos Santos (Associação Multsport-BA), nos 400 e 800 m.

O Campeonato Brasileiro Caixa Sub-20 integra o Programa Caixa de Competições Nacionais 2017 da CBAt. A realização é da CBAt e da FPA, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.

Em contato com a redação do JI, o jovem atleta disse estar confiante em mais uma disputa. Ele representará o estado do Amazonas, sendo patrocinado pela Federação de Atletismo do estado, e viajou na madrugada desta quinta-feira com destino a São Paulo junto com o atleta Ed Flavio, que disputará o salto Triplo.

“Vou em busca de mais um título e quero agradecer ao apoio incondicional de minha família, mãe, pais e todos os amigos que sempre torceram por mim. Agradeço ao dr. Renato, ao Tarcísio da Malharia Coimbra e a vocês do site do JI pela contribuição e divulgação do esporte”, disse o atleta antes de entrar no avião, através do whatsApp.

