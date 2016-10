Parintinense conquista ouro no Brasileiro de Atletismo e garante vaga no Sul-Americano

A marca obtida de 67,4 metros deixou Pedro Henrique à frente de atletas de São Paulo, Minas Gerais e do Rio Grande de Sul.

O último final de semana foi mais uma vez especial para o atletismo amazonense. Na disputa do Campeonato Brasileiro Caixa Sub-18, realizado em São Bernardo do Campo (SP), o parintinense Pedro Henrique, 16, voltou com o ouro no lançamento de dardo e com a vaga garantida no Sul-Americano. O atleta que treina na pista de Atletismo da Vila Olímpica recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A marca obtida de 67,4 metros deixou o jovem amazonense à frente de atletas de São Paulo, Minas Gerais e do Rio Grande de Sul, colocando em evidência o atleta da terrinha baré.

“Foi uma conquista muito importante, só não foi melhor porque não consegui atingir minha marca de 73 metros. Mas fiquei muito feliz porque consegui a classificação para o Sul Americano”, disse o jovem.

Com a meta alcançada de ir ao Campeonato Sul-Americano Sub-18, nos dias 12 e 13 de novembro, em Concórdia, na Argentina, Pedro espera voltar à capital para treinar e fazer bonito na disputa. O amazonense treina diariamente e fortalece seu desempenho com o trabalho multidisciplinar de fisioterapeuta e massoterapeuta.

“Tenho um mês para treinar forte. Espero sair com um bom resultado nesse Sul-Americano e colocar o Amazonas em evidência. Vai ser difícil, mas não impossível”, comentou o número 1 da categoria, que é acompanhado de perto pela treinadora Margareth Bahia.

“Temos muitos talentos escondidos que precisam ser descobertos e incentivados. O Pedro é o melhor do Brasil na categoria e está acima dos demais. Ele está muito bem com o dardo na categoria Sub-20 e ainda vai nos dar muitas alegrias”, afirmou a treinadora.

Foto: Mauro Neto/Sejel

