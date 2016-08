A Rainha do Folclore do Boi Bumbá Caprichoso, Brena Dianná, foi eleita a representante do Amazonas no Concurso de Miss Brasil 2016.

Parintinense, ela conquistou o título concorrendo com várias candidatas e recebeu elogios do jurado. Brena já tinha sido eleita Rainha do Peladão, um concurso difícil com representantes dos clubes amazonenses.

“Estou muito feliz”, foi o que conseguiu dizer emocionada, ao receber a faixa de sua antecessora. Brena agora vai se preparar para conquistar o título da mais bela do Brasil, e disso não temos dúvidas que nosso Amazonas estará bem representado.

Parabéns linda…

Carlos Frazão/JI

Foto: facebook