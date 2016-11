Papa concede ao Santuário Nacional título de Igreja-Catedral

Um decreto do Papa Francisco autorizou a transferência do título de Catedral Arquidiocesana de Aparecida da igreja Santo Antônio, em Guaratinguetá, ao Santuário Nacional de Aparecida. O documento foi enviado à Arquidiocese de Aparecida, no último dia 22 de outubro, e foi divulgado nessa semana pela instituição.

O Decreto da Congregação para os Bispos será promulgado pelo Delegado do Senhor Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni d’Aniello, durante a Santa Missa a ser celebrada no dia 12 de novembro, às 9h, no Santuário Nacional.

“Com a transferência, fica extinto o título de Catedral do templo dedicado a Deus, em honra de Santo Antônio, na cidade de Guaratinguetá, passando, então, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida ao grau e dignidade de Igreja-Catedral da mesma Arquidiocese”, destaca o arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, em nota oficial.

Segundo o cardeal, a transferência do título para o Santuário Nacional não retira a importância da igreja matriz de Santo Antônio, em Guaratinguetá, que é a primeira igreja da Arquidiocese.

Para o reitor do Santuário Nacional de Aparecida, padre João Batista de Almeida, a recepção desse título indica a importância do Santuário Nacional para a Igreja arquidiocesana. “A Catedral é a igreja oficial do Bispo, o bispo não tem uma paróquia, porque todas as paróquias são da Diocese, mas ele tem uma igreja oficial, a Catedral, e tem esse nome justamente por causa da cátedra. A cátedra está ligada a autoridade episcopal, e ele é e autoridade máxima, e por isso, a cátedra dele está ali”. Segundo o reitor, o título consolida uma atitude já assumida pelo arcebispo. “Dom Damasceno sempre fez os seus anúncios oficiais e as celebrações aqui do Santuário porque ele entendeu sempre que o Santuário é a Catedral”.

O que representa uma Catedral

Cátedra de Dom Damasceno com seu brasão episcopal presente no Altar Central do Santuário.

Um igreja-catedral é a igreja oficial do Bispo ou também igreja-mãe de todas as outras da diocese. Ela representa o sinal do magistério do Bispo e do seu poder como pastor daquela Igreja particular, bem como sinal da unidade dos fiéis na fé que o Bispo anuncia como autêntico pastor do rebanho. Nela fica a cátedra de um Bispo, que é a cadeira do bispo.

Segundo José Aldazábal, grande liturgista, a palavra Cátedra tem sua origem no grego: kathedra, composta, por sua vez, da junção de duas palavras: kata (no alto) e hedra (assento). Da mesma raiz é a palavra cadeira. Chama-se cátedra a um assento solene.

