Palmeiras pode perder 6 pontos por escalar Allione de maneira irregular

Muito vem se comentando entre torcedores que o Palmeiras pode perder até 6 pontos por ter escalado Allione contra o Sport, isso porque lembraram da punição que o Flamengo levou no Brasileirão de 2013, quando perdeu quatro pontos por escalar o meia André Santos, quando o atleta estava suspenso, e quase acabou rebaixado – só não caiu porque a Portuguesa também escalou um jogador irregular no mesmo ano e foi a rebaixada.

Porém, a situação é um pouco diferente e Allione estava liberado sim, para entrar em campo sem qualquer prejuízo ao Palmeiras.

O Artigo 62 do Regulamento Geral das Competições da CBF diz o seguinte: “Se ao final de uma competição restar pendente penalidade de suspensão por partida aplicada ao atleta pelo STJD, seu cumprimento dar-se-á, obrigatoriamente, na primeira partida de competição subsequente coordenada pela CBF, dentre aquelas que estejam em andamento“.

Ou seja, somente após ser julgado – e punido – pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de sua expulsão na Copa do Brasil, Allione terá de cumprir suspensão no Brasileirão. Porém, como o julgamento ainda não foi sequer marcado, o argentino tem condição legal de encarar o Sport.

O fato da possibilidade de cumprir punição da Copa do Brasil no Brasileirão ocorre porque os dois torneios são organizados pela CBF.

Tanto é que esse é um assunto por enquanto entre torcedores, já os clubes não falaram nada sobre isso. Vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que acontece.

Entenda o caso do Flamengo

Em 2013, André Santos foi expulso na final da Copa do Brasil, vencida pelo Flamengo, numa quarta-feira (27/11).

Entretanto, o clube carioca interpretou o regulamento de forma errônea e tirou o atleta da partida seguinte, contra o Vitória, num domingo (1º/12), já pelo Brasileirão, imaginando que ele estaria livre depois.

Porém, o jogador foi julgado posteriormente, numa sexta (06/12) e levou gancho de um jogo, que deveria ser cumprido na última rodada, contra o Cruzeiro. André Santos disputou aquele jogo (empate por 1 a 1) e o Flamengo foi punido com a perda de quatro pontos, que quase culminaram com a queda do clube para a Série B.

Outro caso em 2015

Em agosto do ano passado, o Flamengo se viu novamente na mesmo situação, após o lateral Pará ter sido expulso contra o Vasco, em duelo que eliminou o time rubro-negro da Copa do Brasil.

Mas como não havia sido julgado, o atleta atuou normalmente na partida seguinte pelo Brasileirão contra o Sport, vitória do Mengão, por 1 a 0.

Fonte: Minhavisãoesportiva

