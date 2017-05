Palmares e Santa Rita receberão ações para diminuir impactos da cheia

Inicia nesta semana uma série de ações da Prefeitura de Parintins para apaziguar os problemas causados pela enchente nos bairros de Palmares e Santa Rita de Cássia. Os trabalhos serão executados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

No bairro de Palmares, a Prefeitura reconstruirá a ponte localizada na rua Padre Torquato. Devido à subida das águas, a estrutura foi danificada e necessita de reparos urgentes para não prejudicar o acesso dos moradores quem trafegam pelo local.

Já no bairro de Santa Rita, será feita a elevação de ruas que começam a ser inundadas. De acordo com o secretário de Obras, Mateus Assayag, o prefeito Bi Garcia pediu rapidez na execução dos serviços para não deixar o acesso ao bairro prejudicado. “Seguindo o que o prefeito apontou, vamos subir o nível das ruas com a elevação do greide para que o trânsito de veículos e pedestres continue normalmente durante a enchente”, pontua.

A elevação das ruas no Santa Rita inicia na quinta-feira. Na rua Paulo Teixeira, por exemplo, será feita a subida do nível em 70 cm.

SECOM

Foto: Júnior Preto

Comentários

comentários