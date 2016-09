Tweet no Twitter

A história do Festival Folclórico de Parintins reconhece Waldir Santana como o pajé dos Pajés. Uma história construída com dedicação, amor e empenho em fazer o Boi-Bumbá Caprichoso campeão.

Foram tantos momentos que emocionaram os torcedores, como a noite em que fraturou o pé e mesmo assim não desistiu, não deixou o item e a galera na mão, mesmo com todas as dores que sentiu lutou até o fim.

Waldir sempre esteve na vanguarda. Foi ele quem criou as tribos coreografadas conhecidas como “tribos show do Waldir” da década de 90. Inovou suas apresentações e marcou o Festival com a teatralização de seu item.

“Hoje conversamos com Waldir Santana e ele colocou seu cargo à disposição. O Boi Caprichoso agradece por tudo o que fizeste ao longo de mais de três décadas. E te reconhece como um dos ícones do Festival Folclórico de Parintins. Waldir Santana, Eterno Pajé do Boi Caprichoso, muito obrigado por tudo!”, disse o presidente Babá Tupinambá.

