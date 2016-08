Com uma imagem gigante da Padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo sobre uma Balsa, acompanhada de dezenas de embarcações com fiéis católicos que realizaram no final da tarde de hoje, 14, o cortejo religioso através da tradicional ‘Romarias das Águas’ marcando um dos fortes momentos de homenagem à imagem da Virgem do Carmelo. Salva de fogos, bandeirolas, balões amarelos e brancos coloriram o Rio Amazonas chamando a atenção da população, anunciando a chegada do cortejo fluvial. Ansiosos uma multidão aguardava a chegada do cortejo no Cais do Porto da cidade.

A Romaria das Águas teve como local de partida, por volta das 17h30min a Boca do Limão, com chegada ao Porto da cidade por volta de 19h. A homenagem fluvial é mais uma demonstração de fé em honraria a Santa e cerca de 50 artistas parintinenses, comandados pelo artista de alegoria do boi Caprichoso, Juarez Lima, confeccionaram os trabalhos artesanais da Romaria e também realizam a confecção do andor para a procissão final.

Juarez Lima destaca que “esse é um momento muito importante para demonstrar a fé dos parintinenses e uma forma que nós artistas temos de agradecer pelo Dom da arte, conquistas e bênçãos recebidas através de pedidos a nossa Mãe Santíssima”.

A aposentada Atemildes Cardoso que reside em Manaus comenta que “essa demonstração de fé realizada através do Rio Amazonas é muito linda. Emociono-me ao ver todos esses barcos enfeitados e em homenagem a Mãe do Carmelo. É uma forma de demonstrar carinho, respeito e Fé a Nossa Senhora do Carmo”.

A Romaria das Águas foi comandada pelo Pároco da Catedral, padre Rui Canto e hinos de louvor foram decantados durante todo o Círio Fluvial na voz do levantador de toadas do boi Caprichoso, David Assayag.

O padre Rui Canto agradeceu a cada um desses artistas que com a arte se empenham em criar todos os anos a Romaria e o andor, demonstrando a sua fé e agradecendo pelos trabalhos realizados. “Que nossa Senhora do Carmo os abençoe e abençoe suas famílias, pelos gestos de amor e devoção a Mãe do Carmelo”, frisou o Padre.

Esse momento de devoção faz parte da programação religiosa, que se encerra no dia 16, quinta-feira, com a procissão pelas ruas da Ilha, mobilizando Parintins, comunidades rurais e cidades vizinhas em um momento de fé e devoção a Padroeira de Parintins.

Kedson Silva\JI