Milhares de pessoas saíram às ruas na tarde deste sábado (01), na última caminhada que marcou a campanha do candidato a reeleição prefeito Pe. Carlos Góes.

Um exército humano percorreu as ruas da Terra do Guaraná em ritmo de festa. O prefeito seguiu acompanhado do vice Bruno Negreiros, Humberto Michiles e Carlos Esteves que incendiaram uma multidão que cantava as marchinhas. “Estamos repetindo o feito de 2012, quando o povo colocou a cara na rua pedindo o padre Carlos”, disse Humberto Michiles.

Padre Carlos emocionado ressaltou o momento de emoção. “O povo pediu liberdade e nós demos a eles. Hoje o povo de Maués, é livre e assim continuará. Nossa campanha foi na base da alegria, do respeito, da sensibilidade”, disse Góes.

O candidato a vice, Bruno Negreiros, deixou transparecer o momento de alegria. “Essa é a vontade do povo que será confirmada nas urnas amanhã”, encerrou Negreiros.

Fotos: Igor Souza

Assessoria 13-Maués

Comentários

comentários