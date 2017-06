Pacotes para o Festival de Parintins com passagens e ingressos a partir de R$ 1,1 mil

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um dos pacotes mais econômicos tem saída de Manaus no dia 28 de junho e retorno dia 01 de julho (Foto: Divulgação)



A Amazon Best lança pacotes para o público que vai assistir ao 52º Festival Folclórico de Parintins este ano. Com preços a partir de R$ 1.169, os pacotes incluem passagem aérea de ida e volta (Manaus/Parintins/Manaus), transfer em Parintins e ingresso para o setor da arquibancada especial para uma noite de espetáculo.

Esses pacotes são exclusivos para os dias da festa – 30 de junho, 1º e 2 de julho. A aeronave será um Boeing 737-700, da Gol Linhas Aéreas, com capacidade para 135 passageiros e marca o retorno de voos de grande porte ao Festival de Parintins. Os embarques para a Ilha Tupinambarana serão realizados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Um dos pacotes mais econômicos tem saída de Manaus no dia 28 de junho e retorno dia 01 de julho, às 14h e às 18h30, além de um ingresso para a primeira noite de festival em arquibancada especial. E custará pouco mais de R$ 1 mil.

Ao todo a Amazon Best está promovendo 68 voos charter, entre os dias 28 de junho e 4 de julho, com preços entre R$ 150 e R$ 749, o trecho, além das taxas de embarque.

A relação completa de horários e datas está disponível na página da empresa no facebook.com/amazonbestltda e no endereço facebook.com/parintinsoficial e estão disponíveis para compra desde a segunda-feira (29/05), na sede da empresa em Manaus (R. Rio Juruá, 95, Vieiralves), de segunda a sexta-feira, a vista ou em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E, ainda, nas agências e operadoras de turismo parceiras em Manaus e em todo o Brasil.

Para mais informações foi disponibilizado os telefones (92) 3085-7104/ 99389-3344.

acritica.com*Manaus (AM)

Comentários

comentários