Pacientes e funcionários do Hospital Padre Colombo vivem momentos de terro

Pelo menos seis homens armados com facas e terçados invadiram o Hospital Padre Colombo na noite de sábado, 19, e tacaram o terror em busca de outro homem que não teve o nome divulgado. De acordo com funcionários daquela Unidade de Saúde, “foi horrível. Gritos, nervosismo, correria, tumulto, homens pulando muro, outros entrando pela porta da frente e vasculharam a sala de emergência e salas clínicas atrás de um jovem que minutos antes tinha recebido atendimento no hospital”.

Segundo testemunhas, “os homens estavam bravos e estavam a procura de um jovem que havia brigado com um dos invasores do HPC”.

O enfermeiro Josimar Marinho que prestava atendimento na hora da invasão, comentou que “um jovem deu entrada aqui no hospital vítima de agressão física e estamos realizando atendimentos, seis homens armados invadiram o hospital. Foi uma correria aqui dentro, era homens entrando pelas clínicas, pulando muro, foi uma coisa aterrorizante”.

Ele explica ainda “não temos policiais, temos apenas porteiro, que nem são seguranças, estão apenas para organizar a entrada e saída de pacientes e acompanhantes”.

Segurança

Os funcionários do hospital apelam ao comando da Polícia Militar na Ilha, tenente-coronel Valadares Júnior para dispor de pelos menos um ou dois policiais militares para prevenir que ação como essa volte a acontecer no local, ou em qualquer outra unidade de saúde da cidade.

“Estamos aqui para servir a comunidade. Deixamos nossos familiares, nossos lares, para trabalhar e a gente se depara com uma situação dessa. Pedimos a partir de agora um policiamento ostensivo aqui no hospital para dar segurança a todas as pessoas que trabalham e que procuram essa Unidade de Saúde para receber atendimento”, finalizou.

