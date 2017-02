PAC realiza agendamento para emissão da Carteira de Identidade

O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) realiza agendamento para retirada de Carteira de Identidade (RG), desde sexta-feira, 03.

Durante toda semana, a partir do meio-dia serão agendadas 35 fichas para retirada da 1ª e 2ª via .

Para a emissão desse documento é necessário que o cidadão compareça ao PAC com os seguintes documentos em mão.

Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);

03 (três) fotos 3X4 padrão para documento (fundo branco);

Cópia do CPF quando houver;

Comprovante de residência atual (xerox);

Menor de 18 anos acompanhado com ( Pai ou Mãe) ou de seu tutor legal com guarda definitivo e xerox do RG.

Moradores da zona rural devem levar declaração do presidente da comunidade.

A entrega do documento é de 11h às 13h. A 2ª via dura em torno de 50 à 60 dia para chegar, a 1ª via a entrega é no dia seguinte.

A carteira de identidade é o principal documento de identificação no Brasil e é válido em todo o território nacional e permite substituir o passaporte em viagens para países do Mercosul, desde que a mesma tenha sido emitida há menos de dez anos.

Fonte: PMP

