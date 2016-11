Opinião: Desativa o presídio e mudam-se as atitudes

Unidade Prisional de Parintins no centro da cidade. (foto: aroldobruce)

Desativar este presídio e construir um novo fora do perímetro urbano não é o bastante, no entanto, a situação amenizaria. Falo isto, porque algo além do processo do “desativar e construir” é necessário promover mudanças de atitudes as quais afetassem diretamente os criminosos.

A primeira delas seria o condenado trabalhar para o auto sustento e o da própria família. Nesta mesma ideia o condenado não fugiria de algumas responsabilidades com a vítima e com os familiares. Exemplo: o criminoso assalta, estupra, mata, põe o menor de idade no vício e vai para a cadeia, passa uns meses lá, é liberado e volta a rotina de cometer crimes. É justiça isso?

Penso que o criminoso também deveria “pagar” pelo trauma causado às vítimas. Só prisão acaba sendo “lucro” para bandido. O sujeito condenado passa a ser de responsabilidade do estado e a partir daí ele vai comer e beber às nossas custas através dos impostos que pagamos. Ainda terá direito a visitas (intimas também), “banho de sol”, veículo a disposição para leva-lo ao posto de saúde quando estiver doente.

A família do lado de fora que esse criminoso “destruiu” tem de superar o infortúnio sem deixar de trabalhar, pagar as costas e se tornar “refém do medo” porque a insegurança é absurda e, no final de tudo, a sociedade é quem está condenada a “pagar” pela violência. Enquanto o bandido de responsabilidade do estado, lá dentro do presídio, vai se especializando em novos crimes.

No presidio de Parintins é um “entra e sai” de criminosos. Penso que alguns, nem poderiam, se quer, olhar a rua pelo grau de perversidade com o qual destruíram suas vítimas. Para isso as leis têm que mudar, mas na atual conjuntura é muito difícil. Quem tem o dever de criar leis a favor da nação, faz ao contrário. Um dia se o Brasil tiver políticos honestos, talvez mudanças significativas acontecerão. Tem muita gente indignada por aí e acha que as leis atuais “favorecem” criminosos.

É por isso, que além de desativar o presidio do centro de Parintins é necessário existir mudanças de atitudes. Os criminosos devem ser punidos e não “beneficiados”. A realidade da segurança local é ruim. Não dá para aceitar policiais patrulhando sem viaturas, prédio do comando desativado, governo que esqueceu de cumprir com suas obrigações administrativas com a segurança da população.

É repugnante a inversão de valores que acontece no meio social e se não parar essa “bola de neve” as consequências serão traumáticas. Algo precisa ser feito imediatamente. Possibilidades de mudança existem, basta os responsáveis agirem de forma correta e em beneficio da população. Uma simples atitude desmontaria toda essa bandidagem que se instalou em nossa sociedade. O momento de vencer o mal é agora porque se vacilar o tempo não perdoa e será tarde demais para desativar e construir outro presídio. A criminalidade deve ser combatida agora para não permitir que criminosos mandem em tudo como, infelismente, acontece em algumas realidades.

