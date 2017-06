Operação Tapa-buracos continua em toda a cidade

A segunda etapa da operação tapa-buraco, realizada há uma semana em Parintins, já atendeu as ruas do Centro, avenida Geny Bentes no Itaúna II e ponte Amazonino Mendes no Aninga. O trabalho é executado com recursos próprios da Prefeitura e visa atender localidades que não foram atendidas na primeira etapa da operação. Além do tapa-buraco, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, atua na troca de luminárias no bairro Djard Vieira e Praça da Liberdade.

/// A Secretaria Municipal de Educação convida a todos os gestores das escolas e centros infantis da zona urbana, coordenadores de escolas da zona rural (várzea e terra firme), representantes do SESI/SENAI, escola de Áudio Comunicação Pe. Paulo Manna e Pestalozzi para o Encontro Municipal do Censo Escolar, que acontece no dia 05 de junho, próxima segunda-feira, às 8h no auditório da Escola Estadual Senador João Bosco.

/// Para celebrar o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, no dia 12 de junho, a Prefeitura de Parintins iniciou nesta semana a preparação de uma série de eventos que serão realizados em alusão à campanha de combate. Toda a programação ocorrerá nos dias 12 e 13 de junho no Circuito Escorpião, na Praça dos Bois, com atividades culturais e esportivas. O principal intuito da campanha é orientar e coibir o trabalho infantil na cidade.

