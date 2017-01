Operação em imóveis de ex-prefeito de Maués acha bens desaparecidos

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Colchões estavam entre objetos encontrados em imóvel de ex-prefeito (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma operação na manhã desta quinta-feira (12) apreendeu bens desaparecidos em dois imóveis do ex-prefeito de Maués, Padre Carlos Góes. No local, foram encontrados dezenas de materiais, equipamentos, móveis, colchões e aparelhos de ar-condicionado comprados com dinheiro público para diversas repartições municipais e que estavam desaparecidos desde o fim de 2016.

O G1 tentou contato com o ex-prefeito, mas as ligações não foram atendidas.

O mandato de busca e apreensão na casa e no sítio do ex-prefeito foi expedido pelo juiz Rafael Almeida Cró, da Comarca de Maués, após a atual gestão denunciar o desaparecimento de centenas de equipamentos em todos os órgãos da administração local.

“Muitos dos objetos ainda têm as placas de tombamento, fato que indica que este material realmente pertence à prefeitura”, destacou o delegado Raphael Schimidt, titular do 48º DIP, responsável pela ação.

Funcionários da prefeitura que acompanhavam a ação policial também reconheceram todos os objetos como pertencentes às secretarias e órgãos de Maués.

Ainda segundo o delegado, o ex-prefeito será indiciado por crime de peculato – desvio de dinheiro ou qualquer bem público por funcionário que tem a seu cargo a administração de verbas públicas, para benefício próprio.

Também foram encontradas na casa duas malas repletas de documentos públicos que serão levados para análise pericial.

Do G1 AM

Comentários

comentários