Oficina de sabonete artesanal é desenvolvida nos núcleos dos idosos

Todos os núcleos dos idosos do município de Parintins serão atendidos com a oficina (Foto: Aroldo Bruce)

A prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), desenvolve oficina de sabonete artesanal para os idosos cadastrados no programa que é coordenado pela secretária extraodinária Michele Valadares.

As atividades práticas são ministradas pela instrutora Nazaré Azedo que nesta terça-feira (25), esteve no núcleo Pastor Lessa, no bairro Itaúna II. Aproximadamente 70 idosos participaram da oficina.

Os produtos utilizados na oficina de sabonete artesanal constituem em base glicerinada, corante (mesmo material para confecção de bolo), essência e álcool. A base glicerinada é cortada em pedaços miúdos e levada ao fogo para se tornar líquida.

Nazaré Azedo explica que para transformar a base glicerinada em líquido é necessário executar o processo banho-maria, que é o modo de aquecer, derreter ou cozinhar qualquer substância em que o recipiente que a contém é colocado dentro de outro recipiente com água fervente ou quente.

Sabonetes produzidos na oficina no núcleo do idoso pastor lessa

“A partir desse momento esse líquido recebe o corante, a essência e o álcool e em seguida é colocado nas formas de plásticos em formato de desenho. Por alguns minutos o produto torna-se enrijecido e o sabonete está pronto”, explicou.

A proposta da oficina, de acordo com a coordenação do idoso, é propor uma atividade simples para essas pessoas que pode se tornar rentável. Os idosos acompanharam atentamente as explicações de como produzir o sabonete.

A oficina do sabonete artesanal será levada para todos os núcleos dos idosos de Parintins, Vila Amazônia e das Agrovilas de Caburi e Mocambo. As atividades continuam por todo este fim de semana sob a coordenação do programa dos idosos e monitores.

Esta assistência ao programa do idoso foi retomada na administração do prefeito Bi Garcia e tem a coordenação da secretária extraordinária Michele Valadares e da secretária da Semasth, Zeila Cardoso.

