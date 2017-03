ODINÉA ANDRADE TEM O NOME ETERNIZADO NA HISTÓRIA DO BOI CAPRICHOSO

Em reconhecimento aos 42 anos de dedicação ao Boi Bumbá Caprichoso, a mãe e madrinha do bumbá, Odinéia Andrade, 75, foi homenageada pelo presidente Babá Tupinambá que a eternizou na história do boi da estrela na testa com o seu nome no Centro de Criação “Odinéa Andrade” (Conselho de Arte), localizado nas dependências do Galpão Central e inaugurado no final da tarde de segunda-feira, 20.

Odinéa Andrade que já tem o seu nome na sala de cinema do Complexo Cultural Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, disse “estou muito feliz, de estar sendo homenageada dentro do meu boi em reconhecimento a uma jornada de 42 anos que coroa e marcam a minha vida. Dos meus 75 anos, 42 dedicados ao mundo que respiro. O azul que tonifica e fortalece a minha alma que é o meu Boi Caprichoso, minha paixão. Obrigado a todos em especial ao presidente Babá Tupinambá mais uma vez pelo reconhecimento”.

Reconhecimentos e Indiretas

Na ocasião, o presidente Babá Tupinambá também homenageou os ex-presidente do Conselho: João do Carmo (Careca), Márcia Baranda, Gil Gonçalves, Rossy Amoedo, Juarez Lima e Socorrinha Carvalho com um Certificado de Honra ao Mérito do Boi Azul e Branco. “Não poderíamos deixar de lembrar e também homenagear aqueles fizeram parte como presidente do Conselho e ajudaram o boi ao longo desses anos”, destacou o dirigente azulado.

Porém nem tudo foi festa, alguns convidados (ex-presidente do Conselho) aproveitaram suas falas e dispararam indiretas ou “diretas”, aproveitando para ‘lavar a roupa suja’.

Com o propósito desde a campanha de unificação, Babá pediu a UNIÃO de todos, afirmando que “o nosso rival é o contrário. Estou muito feliz por poder contar com todos vocês aqui hoje, quem sabe não é esse um grande passo para estarmos todos juntos na arena. Temos que está juntos e nos darmos às mãos e colocar esse boi na arena no bumbódromo no dia 30 (primeira noite) e trazer esse título”.

Novo Conselho de Arte

O novo departamento foi criado para dar mais comodidade e segurança aos trabalhos sigilosos do bumbá que serão apresentados nas três noites é composto por uma sala de recepção, de conselheiros, de designer, sala cofre e uma cantina. “Esse complexo que está sendo homenageado hoje, não é uma vaidade e nem um luxo, ela atende uma demanda técnica vinda de uma necessidade que precisava ser aprimorada”, exaltou o presidente do Conselho de Arte, Erick Nakanome.

Artistas de Alegorias

Na manhã de hoje, terça-feira, 21, foi feita na sala do Conselho de Arte a apresentação dos artistas de alegorias, com destaque para o retorno dos artistas Ito Teixeira e Kenedy Prata.

No encontro foi distribuído aos artistas, os CDs e a proposta de trabalho para 2017.

