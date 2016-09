Aos gritos de “O nosso Bi voltou”, uma multidão compareceu no primeiro comício do candidato a prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB) e do vice Tony Medeiros (PSL) na noite de sábado, 3 de setembro, em Parintins. Os candidatos da coligação “Pra Parintins Voltar a Avançar”, acompanhados dos mais de cem vereadores que declararam apoio a Bi Garcia na reunião política que aconteceu no cruzamento das ruas Senador José Esteves com a Fortaleza, no Bairro Palmares.

Em discurso, Bi Garcia diz estar voltando para aplicar o dinheiro de Parintins na economia, na geração de emprego, na educação, nas jornadas de cirurgias que em oito anos operou mais de 10 mil pessoas, além de quebrar e acabar com a corrente de maldade, de perseguição que se implantou no município de Parintins. Garcia afirmou ainda retomar e fortalecer ainda mais o que deu certo nos oito anos de seu governo, além da implantação de novos projetos, como o curso de Medicina.

O vice Tony Medeiros disse que se sente honrado em participar desse novo projeto para Parintins junto com Bi Garcia, por ser um homem de respeito por todo o trabalho feito na cidade.

Caminhada

Além de Bi e Tony, a ex-primeira dama do município, Michele Valadares, vereadores e milhares de apoiadores da movimentação política tucana se concentrou no Planeta Boi, de onde saíram com bandeiras e cantando com felicidade a marchinha de campanha do 45, em arrastão pelas ruas da Ilha com chegada na rua Senador José Esteves, local do comício.

“Não podemos mais errar. Tentamos renovar e olha o que aconteceu com a nossa cidade. O Bi já conhece esses problemas, e é o melhor para Parintins, por isso eu voto no 45”, manifestou a doméstica Solange Silva, de 55 anos, moradora do Bairro Palmares.

