O mago dos sons

Alysson Low com o presidente Adelson Albuquerque

Ele mais uma vez estará nos corações e, principalmente, nos ouvidos da galera vermelha e branca. Alysson Low, técnico e verdadeiro mago da sonorização de arena, assinou com a direção do Boi Garantido contrato de exclusividade até 2020 e não deixa dúvida: o Boi do Povão terá o melhor em matéria de som em 2017.

Há 19 anos como mixer dos álbuns do Garantido e 17 anos como técnico máster de arena, Alysson confessa que estar no Garantido é sempre um prazer. “Estar no Garantido é sempre certeza de emoção, são toadas lindas, uma batucada exuberante e uma galera arrebatadora enfim, é único!”, declara.

Para ele, a emoção se renova e levar som de qualidade aos torcedores é uma satisfação. “O Garantido tem uma safra de compositores que não se esgota, então, todo ano, tenho material de primeira qualidade para trabalhar e apresentar aos nossos apaixonados torcedores”, enfatiza.

Arsenal reforçado

Responsável pela renovação do contrato do melhor técnico de arena do festival de Parintins, Adelson Albuquerque – presidente do Garantido – não esconde a satisfação de poder oferecer o melhor para que o Garantido desenvolva em grande espetáculo de arena.

“O Alysson é praticamente um membro da família vermelha e branca.São tantos anos dedicados ao Garantido, que é quase impossível não vê-lo na área técnica de som do nosso boi”, observa.

Adelson adianta que, além da arena, Low será o responsável por assinar a mixagem e a masterização do álbum “Magia e Fascínio no Coração da Amazônia”, CD contendo 22 faixas, que será a trilha sonora do espetáculo de arena. “Estamos, por questão de contenção de custos, gravando em Parintins toda a parte bruta do CD, mas, a mixagem e a masterização, que é a parte mais delicada do trabalho, será feita em Manaus, pelas mãos do Alysson Low”, finalizou Adelson Albuquerque.

Estrada vermelha

Com quase duas décadas no Garantido, Alysson Low assinou os álbuns de arena

dos anos de 2003 a 2009. Também é responsável por todos os CD´s de toadas antológicas e dois DVD´s. Ao todo são mais de 20 álbuns, entre discos de estúdios, registros históricos e gravações no formato “Ao Vivo”. Todos mixados e masterizados por Alysson Low, para o “Boi da Baixa de São José”.

Depois de uma passagem pelo contrário em 2010, retornou ao “Boi do Povão” no ano seguinte e, desde então, assina os registros das melhores toadas do festival afinal, “todo mundo é mais feliz no Garantido…”

CD do Garantido em fase de pré-produção

O CD “Magia e Fascínio no coração da Amazônia” do boi bumbá Garantido está em fase de pré-produção, no Parintins Music Studio, em Parintins (localizada a 327 quilômetros de Manaus). Sob o comando de Alder Oliveira, diretor musical do bumbá; Bennet Carlos e Fred Góes, integrante da comissão de artes, o material entrou na etapa de revisão de arranjos e adequações das 22 toadas selecionadas para o produto fonográfico.

“O CD 2017 terá a sonoridade com padrão de qualidade que as produções do Garantido sempre tiveram. A galera vermelha e branca pode aguardar um grande disco”, adiantou Fred Góes.

Bennet Carlos, que trabalha na gravação dos teclados e complementação dos arranjos, explicou que o nível dos arranjos de base, apresentados pelos compositores, é excelente e facilitou a pré-produção.

Todas as adequações musicais e literárias, necessárias para os espetáculos do boi de arena, estão sendo acompanhadas e orientadas pela Comissão de Artes.

Após as gravações da pré-produção em Parintins, o CD Garantido 2017 será finalizado no ABM Studio, em Manaus, com a gravação das vozes de Sebastião Júnior, Israel Paulain, Backings Vocals, Metais, mixagem e a masterização.

Alder Oliveira reforçou que todo o trabalho está concentrado no minucioso cuidado dedicado a cada toada. “Temos um material de excelente qualidade e, com certeza, teremos um produto que surpreenderá”, avaliou, completando que essa etapa deve ser concluída até a próxima semana.

Assessoria de imprensa:

Chris Reis (92) 9985-4115 DRT 143/AM

Mencius Melo (92)99485-3619

Comentários

comentários