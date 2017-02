Passei com um saquinho de tucumã em frente a Casa D’Irene e o Sr.João Novo me chamou; puxou um canivete bonito da cintura, descascou todos os meus tucumãs, provou duas fatias e me devolveu tudo bem descascadinho. Fiquei sem entender; achei interessante o gesto daquele homem do bigodão e por muitas outras vezes voltei pelo mesmo caminho, com novos saquinhos de tucumãs com toda casca e ele nunca mais repetiu aquele primeiro gesto. Seu João Novo tinha a cara de mal, mas era um homem do bem; andava armado, mas nunca atirou em ninguém; quando ía ao estádio, levava um bode como companhia e na entrada da sua casa havia uma placa com a frase: “CUIDADO COM O CÃO”!!. E mais adiante uma outra: CUIDADO COM O DONO DO CÃO”.

Seu fuscão era bem famoso, piso de tábuas soltas, bem diferente mesmo e as pessoas comentavam que aquele carro ainda poderia atropelá-lo. Como?. Muito simples; o fundo desabaria e a roda traseira passaria por cima dele!!!. Eram brincadeiras que ele também gostava e se divertia.

Seu João Novo era muito bem aposentado, tinha uma vida confortável, formou todos os filhos e, não sei porque motivo, candidatou-se a vereador de Parintins. Adotou o slogan de “O HORROROSO” e para vencer as eleições, contaria com os votos da família, dos amigos e distribuiria alguns cartões de refeições para seus compadres e o povo do interior, no dia da eleição. O restaurante bombou mas os votos não apareceram nas urnas. Dois dias depois, estava sentado, tranquilo, havia acabado de almoçar, quando se aproximou um cidadão com um cartão de refeição, daqueles da eleição, e de forma grosseira, insistia que tinha direito ao almoço.

Seu João perdeu a paciência, levantou, deu dois empurrões e uma mãozada no inconveniente. Dona Irene viu aquilo, correu pra evitar maiores problemas e disse em voz alta: JOÃO, O QUE ESTÁ ACONTECENDO???. Seu JOÃO Novo, ajeitou o cinturão, passou a mão no bigode e respondeu com aquela voz bem grave:

“ESTOU FAZENDO CAMPANHA PARA A PRÓXIMA ELEIÇÃO”!!!!!

BOM DIA!!!!

Inaldo Medeiros/JI

