Dos pequenos barcos a remo aos gigantescos transatlânticos, a história da navegação é repleta de conquistas tecnológicas que permitiram ao homem alcançar todos os continentes.

Na Antiguidade, para se deslocar no mar ou em rios, era necessário remar pequenos barcos ou canoas, construídos de madeira. Como não se dispunha nem dos conhecimentos necessários de navegação nem dos recursos materiais suficientes, não era possível navegar por longas distâncias. Em seguida, desenvolveu-se a tecnologia da vela, que deu mais autonomia aos navegadores. Eles podiam se locomover com a força dos remos e também dos ventos. Com a vela, o comércio entre os povos acentuou-se, especialmente no mar Vermelho, entre a península arábica e a África. Os primeiros registros de barcos a vela, que é sustentada em um mastro, são do Egito Antigo.

Navio de cruzeiro: hotel cinco estrelas para turistas cortarem os mares

Galeras e Vikings

O contato de fenícios e assírios com os egípcios possibilitou o surgimento das galeras. Elas eram impulsionadas por remadas de soldados, que acompanhavam e protegiam a frota mercante e atacavam embarcações inimigas. As galeras comportavam até 150 remadores.

A galera é o mais comum e conhecido navio utilizado pelas potências mediterrânicas desde a antiguidade.

Os primeiros barcos capazes de navegar pelos oceanos foram dos vikings. Possuíam um mastro de velas quadradas, com popa e proa simétricas e arredondadas. Os cascos, robustos, permitiam que se enfrentasse a fúria dos mares da região nórdica.

Uma réplica moderna de um navio viking

Na imagem acima, a galera trirreme romana, adaptada para a guerra. Tratava-se de um navio naturalmente mais sofisticado, embora o seu sistema de locomoção fosse idêntico. A Galera trirreme dos romanos, estava armada com um sistema de abordagem chamado de Corvo que era na prática uma ponte levadiça com um espigão na ponta. Quando o navio se aproximava a uma distância mínima de um inimigo, o Corvo era baixado e o espigão servia de âncora. Os soldados romanos utilizavam então o corvo para abordar o navio inimigo.

Embarcações bélicas

No século XV, surgiram naus e caravelas. Em seguidas, construíram-se os famosos galeões, cuja finalidade principal era bélica. Eles carregavam armas para artilharia, como canhões. O casco, mais fino, tornava-os mais velozes.

O Galeão Espanhol San Francisco II data do Século XVI

Com o tempo, as técnicas de construção se sofisticaram. Como as batalhas em alto-mar eram freqüentes, os cascos dos navios ficaram mais fortes para suportar as balas de canhões. Surgiam os encouraçados, protegidos com ferro sobre madeiras altamente resistentes.

Como o desempenho dos navios era comprometido em conseqüência do peso, outros materiais, como o aço, foram bastante empregados ao longo dos anos.

Motor a vapor e diesel

Finalmente, a Revolução Industrial permitiu que o motor a vapor chegasse aos navios, na primeira metade do século XIX. A princípio, ele impulsionava pás. Pouco mais tarde, criou-se um sistema de hélices.

Logo os navios passaram a oferecer mais conforto para os passageiros, tais como cabines e restaurantes, e o tempo de viagem diminuiu. Essas embarcações foram as responsáveis pelo deslocamento de pessoas pelo mundo durante os movimentos imigratórios, a partir do final do no século XIX.

No século XX, o motor diesel foi incorporado aos navios, que já haviam adquirido proporções gigantescas e, no caso de transporte de passageiros, eram mais luxuosos. Os colossais apropriados à realização de cruzeiros, podem ser considerados hotéis flutuantes cinco estrelas, com piscinas, discotecas, cassinos e quartos muito bem equipados.

Motor diesel – são usados para mover os maiores navios do mundo, os chamados ultra-large container ships. ;

