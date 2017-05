NV Construtora deixa moradores do Vila Cristina de Parintins, 7 dias sem água

Moradores do conjunto residência Vila Cristina, em Parintins ( a 325 quilômetros de Manaus) reclamam de que estão há sete dias sem água. A NV Construtora é a empresa responsável pelo conjunto e que tem como proprietário o empresário Valmir Nogueira.

Famílias que habitam as unidades procuraram o Portal DeAMAZÔNIA para pedir pedindo providências da gerência local da NV. A informação que receberam da empresa é de que o problema seria na bomba d’água.

Só que o problema já perdura sete dias, e a empresa não consegue um encanador hidráulico, em Parintins, para atender os moradores com fornecimento de água.

Se não bastasse, os transbordamentos de fossas e bueiros, com fedentina, no conjunto, aqueles que compraram as casas no Vila Cristina, agora enfrentam a escassez de água. Em dias de chuva o conjunto alaga.

Entrada do residencial Vila Cristina é tomada por buracos

A NV Construtora e Incorporadora atua no ramo da atividade da construção civil há 20 anos, e possui outros empreendimentos de unidades habitacional, como na cidade de Iranduba ( a 25 quilômetros de Manaus), por exemplo, com o residencial Villa Bela.

O Portal DeAMAZÔNIA telefonou para gerente da empresa, em Parintins, Raimundinho Tavares, mas as ligações para o telefone celular dele dava sinal indisponível.

AÇÃO NA JUSTIÇA – Além de um conflito constante com os moradores do residencial, a NV Construtora ainda enfrenta uma pendenga na Justiça de Parintinsl com a Associação de Moradores da comunidade Macurany, onde está situado o conjunto. A empresa teria fechado a extensão de uma rua na comunidade e levantado um muro para construir as residências.

www.parintinsamazonas.com.br

Comentários

comentários