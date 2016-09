A programação terá toada de boi-bumbá, rituais indígenas e itens dos bois de Parintins

A Amazônia e seus encantos farão parte do jantar temático regional “Sabor Folclórico” promovido pelo Novotel hotels & resorts nesta quinta-feira, 15, ás 19:30h na avenida Mandii, 4, Distrito Industrial de Manaus.

O evento tem como objetivo propagar a cultura e folclore da região assim como apresentar o empreendimento que é um dos mais requisitados de Manaus ao público que deseja conhecer os eventos que deram identidade cultural ao estado do Amazonas.

A programação terá a participação do grupo Encanto Vermelho com show musical, rituais indígenas e itens dos bois de Parintins. De acordo com o gerente geral do empreendimento Edmar Thomas o Jantar terá pratos típicos regionais a base de peixes e frutos da região. Barraca de atendimento com Tacacá e petiscos, buffet de saladas, pratos quentes e sobremesas.

Novotel

O Novotel tem sido parada obrigatória de quem vem ao Amazonas para passeio, negócio ou turismo. Localizado na zona industrial de Manaus o empreendimento conta com uma estrutura de 167 apartamentos, 7 salas de eventos sociais e empresariais, Restaurante/Bar 365 e um átrio amplo. A área de lazer tem dois campos de tênis, campo de futebol, churrasqueira exterior, centro de fitness, pista de jogging, piscina para adultos e crianças, centro de fitness exterior e sala de jogos, todos com estilo e cores harmoniosos, oferecendo uma experiência única que combina conforto, tecnologia e design.

O que é: Jantar temático regional sabor folclórico

Onde: Novotel -Avenida Mandii, 4 – Distrito Industrial de Manaus.

Quando: Hoje, quinta-feira, 15.

Horário: 19:30h

Ingresso: R$ 120 por pessoa (show e jantar)

Contato

Katiúscia Ferreira

(92) 99272-6827