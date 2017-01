Novos vereadores tomam posse e agradecem população parintinense

Os parlamentares elegeram o vereador Maildson Fonseca(E) como Presidente da Câmara Municipal de Parintins para comandar os trabalhos da Mesa Diretora no biênio 2017/2018. O vereador Beto Farias foi eleito Vice-presidente; a vereadora Vanessa Gonçalves é Primeira Secretária e o vereador Afonso Caburi é o Segundo Secretário.

Um dos pilares mais importantes de sustentação da democracia brasileira, o Poder Legislativo, recebeu neste domingo, 1º de janeiro de 2017, os 11 cidadãos eleitos pela vontade popular que passam a ocupar as cadeiras pelos próximos quatro anos da Câmara Municipal de Parintins. Os vereadores que tomaram posse Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Beto Farias (PTN), Cabo Linhares (PEN), Maildson Fonseca (PSDB), Mateus Assayag (PR), Marcos da Luz (PRB), Maria Alencar (PSD), Telo Pinto (PSDB), Tião Teixeira (PTB) e Vanessa Gonçalves (PROS) nos primeiros contatos com a imprensa fizeram questão de agradecer o voto dos eleitores, seja da zona rural ou da zona urbana.

A cerimônia de posse contou com a participação de familiares e amigos dos vereadores, autoridades civis, militares e eclesiásticas, bem como da população parintinense. O vereador Marcos da Luz comandou os trabalhos legislativos, por ser o vereador mais idoso entre os presentes, de acordo com o Regimento Interno do Legislativo Parintinense. O vereador Mateus Assayag foi o secretário e auxiliou Marcos da Luz nos trabalhos. Os vereadores Bertoldo Pontes e Telo Pinto foram os responsáveis em conduzir ao Plenário o Prefeito Bi Garcia (PSDB).

Os parlamentares entregaram na Sessão Solene seus Diplomas e prestaram compromisso Regimental. Todos em pé e com a mão direita sobre o Pavilhão Nacional, proferiram o seguinte juramento: “PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL E DO ESTADO, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS, OBSERVAR AS LEIS E DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO, TRABALHANDO PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO, NO INTERESSE DO BEM COMUM”.

Eles afirmaram pretender cumprir e defender o Regimento Interno da Câmara Municipal de Parintins e Lei Orgânica do Município. O vereador Telo Pinto foi escolhido pela bancada que dará apoio a administração do Prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros (PSL) para ser o líder do governo.

Assim como a Legislatura passada, o segmento feminino terá representatividade, através das vereadoras Vanessa Gonçalves e Maria Alencar. Os vereadores Mateus Assayag e Vanessa Gonçalves estarão atuando na Augusta Casa pelo terceiro mandato consecutivo e Maildson Fonseca pelo segundo mandato, sendo o vereador mais votado do pleito.

Os eleitores do interior de Parintins mostraram força e ajudaram a eleger os vereadores Bertoldo Pontes, Tião Teixeira e Afonso Rocha, o qual reside na Agrovila do Caburi. Também do setor primário, envolvido na classe pesqueira, terá como representante o vereador Marcos da Luz. O setor da Polícia Militar também manteve representatividade na Câmara, agora com o vereador Cabo Linhares.

Mesmo a Câmara de Parintins estando em recesso dos trabalhos em Plenário até o mês de fevereiro, todos os 11 vereadores já começam a atuar nesta segunda-feira, 02 de janeiro, conhecendo os setores do Legislativo e dialogando com a população parintinense.

Conheça os vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Parintins

Os parlamentares começam a discutir a formação das Comissões Permanentes, Especiais, Processantes, de Representação e Comissões Parlamentares de Inquérito da Câmara Municipal de Parintins

Devidamente empossados os vereadores da cidade de Parintins realizam nesta segunda-feira, 02 de janeiro, uma sessão extraordinária para discutir alguns projetos de urgência encaminhados pela administração Bi Garcia (PSDB) e Tony Medeiros (PSL). Os parlamentares também começam a discutir a formação das Comissões Permanentes, Especiais, Processantes, de Representação e Comissões Parlamentares de Inquérito da Câmara Municipal de Parintins.

Conheça um pouco dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Parintins:

Professor Maildson é Vereador Eleito de Parintins pelo PSDB na coligação PRA PARINTINS VOLTAR A AVANÇAR 1; eleito com 1.505 votos:

Nome: Maildson Araújo Fonseca

Idade: 44 anos

Nascimento: 20/07/1972

Naturalidade: Parintins – AM

Estado Civil: Casado

Ocupação: Professor de Ensino Superior

Grau de Instrução: Superior Completo

Maria Alencar – Nega é Vereadora Eleita de Parintins pelo PSD na coligação A FORÇA QUE VEM DO POVO; 1.440 votos:

Nome: Maria José da Silva Alencar

Idade: 37 anos

Nascimento: 24/03/1979

Naturalidade: Porto Velho – RO

Estado Civil: Solteira

Ocupação: Empresário

Grau de Instrução: Superior Completo

Beto Farias é Vereador Eleito de Parintins pelo PTN na coligação PRA PARINTINS VOLTAR A AVANÇAR 5; 1.326 votos:

Nome: Norberto Silva Farias

Idade: 43 anos

Nascimento: 30/09/1973

Naturalidade: Parintins – AM

Estado Civil: Casado

Ocupação: Empresário

Grau de Instrução: Ensino Médio Completo

Mateus Assayag é Vereador Eleito de Parintins pelo PR na coligação PRA PARINTINS VOLTAR A AVANÇAR 2; 1.161 votos:

Nome: Mateus Ferreira Assayag

Idade: 36 anos

Nascimento: 26/08/1980

Naturalidade: Manaus – AM

Estado Civil: Solteiro

Ocupação: Vereador

Grau de Instrução: Superior Completo

Cabo Linhares é Vereador Eleito de Parintins pelo PEN na coligação PRA PARINTINS VOLTAR A AVANÇAR 1; 1.141 votos:

Nome: Paulo César Rodrigues Linhares

Idade: 48 anos

Nascimento: 13/07/1968

Naturalidade: Sobral – CE

Estado Civil: Casado

Ocupação: Policial Militar

Grau de Instrução: Ensino Médio Completo

Vanessa Gonçalves é Vereadora Eleita de Parintins pelo PROS na coligação PRA PARINTINS VOLTAR A AVANÇAR 3; 1.127 votos:

Nome: Vanessa Geny Carneiro Gonçalves

Idade: 32 anos

Nascimento: 12/02/1984

Naturalidade: Parintins – AM

Estado Civil: Solteira

Ocupação: Vereador

Grau de Instrução: Superior Completo

Bertoldo Pontes é Vereador Eleito de Parintins pelo PSL na coligação PRA PARINTINS VOLTAR A AVANÇAR 3; 1.103 votos:

Nome: Bertoldo Cascaceno Martins Neto

Idade: 43 anos

Nascimento: 12/04/1973

Naturalidade: Parintins – AM

Estado Civil: Casado

Ocupação: Empresário

Grau de Instrução: Ensino Médio Completo

Afonso Caburi é Vereador Eleito de Parintins pelo PTB na coligação PRA PARINTINS VOLTAR A AVANÇAR 2; 963 votos:

Nome: Afonso de Souza Rocha

Idade: 40 anos

Nascimento: 30/08/1976

Naturalidade: Parintins – AM

Estado Civil: Casado

Ocupação: Professor de Ensino Fundamental

Grau de Instrução: Superior Completo

Marcos da Luz é Vereador Eleito de Parintins pelo PRB na coligação A FORÇA QUE VEM DO POVO; 902 votos:

Nome: Marcos Aurélio Matos da Luz

Idade: 56 anos

Nascimento: 31/10/1960

Naturalidade: Parintins – AM

Estado Civil: Casado

Ocupação: Economista

Grau de Instrução: Superior Completo

Telo Pinto é Vereador Eleito de Parintins pelo PSDB na coligação PRA PARINTINS VOLTAR A AVANÇAR 1; 856 votos:

Nome: Francisco Walteliton de Souza Pinto

Idade: 40 anos

Nascimento: 10/11/1976

Naturalidade: Parintins – AM

Estado Civil: Casado

Ocupação: Administrador

Grau de Instrução: Superior Completo

Tião Teixeira é Vereador Eleito de Parintins pelo PTB na coligação PRA PARINTINS VOLTAR A AVANÇAR 2; 726 votos:

Nome: Sebastião Luiz da Cunha Teixeira

Idade: 52 anos

Nascimento: 28/08/1964

Naturalidade: Parintins – AM

Estado Civil: Casado

Ocupação: Outros

Grau de Instrução: Ensino Médio Completo

Texto e fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

