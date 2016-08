No final da semana passada o comando da 3ª CIBM entregou à comunidade uma nova turma de Brigadistas de Combate a Incêndio Florestal. É a segunda turma formada este ano na cidade. Um exercício prático de controle e combate a incêndio em vegetação foi realizado com a participação dos 65 novos brigadistas em uma área do bairro Pascoal Allágio, na manhã de sábado, 20.

A simulação foi coordenada pelo subcomandante da corporação, sargento Jerry e do coordenador do curso, Sargento Moab, além de outros militares da corporação. Sargento Moabe destacou a aplicação, no exercício

de simulação, das técnicas repassadas à turma durante as aulas teóricas. Além de duas turmas na cidade, o curso já certificou 44 brigadistas na comunidade Maranhão, rio Uaicurapá.

Na turma certificada no final de semana a Companhia de Bombeiros Militar contou com a parceria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam – Campus de Parintins) e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Entre os 65 novos brigadistas estão alunos e funcionários do Ifam, professores universitários e profissionais liberais que se dispuseram a receber os treinamentos, envolvendo técnica de navegação e orientação, orientação de material de prevenção e combate a incêndio florestal, atendimentos pré-hospitalar, conhecimento sobre materiais e equipamentos, técnica e tática de combate a incêndio florestal

De acordo com o Sargento Moabe, o curso faz parte da Operação “Céu Limpo”, com o objetivo de formar e promover a interação das instituições estaduais e municipais, bem como da sociedade em geral para o desenvolvimento das ações de prevenção, preparação e resposta rápida às queimadas e aos incêndios florestais na região.

No final da tarde de sábado, os novos brigadistas receberam os certificados de conclusão do curso em solenidade no quartel da CIBM, com a participação do comandante da companhia, do diretor do Ifam, do Agente da Capitania dos Portos, convidados e familiares.

Com informações de Floriano Lins/Plantão Popular