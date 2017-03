NOVO REGULAMENTO DO FESTIVAL DE PARINTINS PREVÊ REDUÇÃO DE DUAS HORAS DE APRESENTAÇÃO

O martelo foi batido na semana passada, entre os presidentes dos bumbás Garantido, Adelson Albuquerque, Caprichoso Babá Tupinambá, o prefeito de Parintins, Bi Garcia e o secretário de Cultura do Estado do Amazonas, Robério Braga.

Pelo novo regulamento, que entra em vigor a partir deste ano, os bumbás perdem duas horas em suas apresentações. Do formato original, somente a primeira noite fica mantido o tempo de 2 horas e 30 minutos. Para a segunda e terceira noites serão duas horas.

Com as mudanças no regulamento do festival as diretorias são obrigadas a eliminar alguns postos de trabalho. Dessa forma o presidente Adelson Albuquerque não fará a contratação de duas equipes de artistas, ou seja, cerca de 30 artistas vão ficar de fora dos trabalhos em preparação ao projeto de arena previsto para abril. Dois artistas de ponta também deixarão de ter os contratos renovados.

Entre os módulos alegóricos que serão eliminados está lenda amazônica e figura típica regional. As mudanças vinham sendo operadas pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio do secretário de Cultura, Robério Braga. A primeira discussão para as mudanças ocorreram em outubro de 2015, quando a proposta era eliminar um módulo alegórico.

Pelo Garantido, a proposta era de retirar o módulo da Celebração Folclórica. No Caprichoso sairia o módulo alegórico Exaltação Folclórica. Naquele ano nem Garantido nem Caprichoso chegaram a um consenso.

No ano passado, em plena crise econômica que atingiu o país e consequentemente o Estado, e duramente o festival, a proposta era reduzir para duas noites apenas. Mas devido a pressão das diretorias dos bois, que envolveu os artistas das duas agremiações folclóricas, a proposta caiu por terra.

A mobilização que foi parar em praça pública levou o governo se retirar da organização da festival folclórica. O festival 2016 foi organizado pela Prefeitura de Parintins.

A pressão levou o governo cortar a cota de patrocínio com os bois Garantido e Caprichoso, reduzindo drasticamente a verba para a realização da festa. Nos bumbás, todo projeto de arena, construído para as três noites teve que ser readequado para duas noites.

Mas devido a intervenção dos patrocinadores o festival aconteceu nas três noites, e bumbás foram obrigados a refazer os planos e manter o projeto de arena para as três noites, sendo que na terceira noite, somente os itens individuais concorreram.

Da Redação

www.reporterparintins.com.br

Foto: Divulgação festival de Parintins

Comentários

comentários