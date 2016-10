Novo detento na mira de pistoleiros

Tweet no Twitter

Pelo menos oito tiros foram disparados contra Marcley Gama da Silva (foto), de 26 anos e Fernando Ribeiro Coelho de 25 anos na noite de segunda-feira, 24, na Rua Geny Bentes conhecida “Rua Larga”. Segundo testemunhas, os disparos foram feitos por dois homens, em duas motocicletas não identificada devido à escuridão do local.

Marcley foi atingido com quatro tiros na região das nádegas e pernas. A vítima é homicida, acusado de latrocínio contra o professor do SENAI, Homero Ferreira, morto na própria residência em setembro de 2013, no Bairro Djard Vieira e aguarda julgamento em liberdade.

A segunda vítima dos pistoleiros, Fernando Ribeiro teve perfuração na costa, pernas, nádegas e no tórax. Ambos estão em observação no Hospital Padre Colombo e fora de perigo de morte.

Fernando é vizinho de Marcley e estava com ele na hora da abordagem dos francos atiradores. Testemunhas acreditam que Fernando foi atingido por está acaso, mas o alvo principal era Marcley.

Ninguém da família quis falar do assunto, a Polícia Militar esteve no hospital Padre Colombo realizando anotações sobre o caso.

Marcley é também investigado pela morte do catador de latinhas, Antônio Marcos da Conceição, 47, encontrado morto com 16 facadas na madrugada do dia 07 deste mês, na Rua Paraíba.

(Kedson Silva/JI-Foto: Arquivo Polícia)

