Novo Curral do Caprichoso, Auditório e departamentos são entregues com várias homenagens e muita emoção

Personalidades históricas do Boi Caprichoso, como Raimunda Dutra, foram lembradas durante o evento.

Após três meses de reforma e criação de novos espaços, ontem, 24, o Curral Zeca Xibelão foi entregue a nação azul e branca, durante homenagens prestadas a personalidades que contribuíram ao longo do tempo com a brincadeira de boi-bumbá. O momento marcante foi comandado pelo presidente, Babá Tupinambá, e o vice-presidente, Jender Lobato.

O curral dispõe agora de Praça de Alimentação, Sala de Troféus, Sala do Auto do Boi Ednelza Cid, espaço Vip Armando Lima, o Ganso, Boteco da Dora, Praça Dom Arcângelo Cérqua, entre outros. Cada ambiente empresta o nome de pessoas que contribuíram com o Boi Caprichoso.

Os familiares de José Thomaz Monteiro Neto, o Zeca Xibelão, Armando Lima, e Ednelza Cid, Raimundo André, o Chumbão, receberam as homenagens. O reconhecimento se estendeu ainda ao eterno Padrinho do Boi, Alcinélcio Vieira, a prefeita do curral, Maria Auxiliadora Pereira e Silva, a Dora Caprichoso, ao ex-presidente Rai Viana, e ao ex-apresentador e ex-levantador de toadas, Arlindo Jr.

Ao destacar mais um feito, Babá Tupinambá reforçou que a nação merece um curral preparado para receber o torcedor o ano todo e pediu união de todos. “O mesmo trabalho que estamos fazendo no social, também iremos fazer no boi de arena. Farei de tudo para que o Caprichoso seja campeão do festival”, anunciou.

Participaram da solenidade familiares dos homenageados, o prefeito, Bi Garcia, o deputado estadual, Sabá Reis e o bispo da Diocese de Parintins, Dom Giuliano Frigenni (foto), que foi homenageada através do bispo Dom Arcangelo Cérqua, por ter criado o festival folclórico na década de 1960 para arrecadar recursos para a construção da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Após o ato inaugural, a nação azul e branca participou do último ensaio técnico.

Caprichoso inaugura auditório em homenagem à Norma Simões Silva

Norma Simões Silva foi homenageada pelo Boi-Bumbá Caprichoso com o nome do auditório, construído em cima do escritório central, em Parintins. A inauguração do espaço adequado para reuniões, localizado na Rua Silva Meireles, foi realizada pelo presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, e vice-presidente, Jender Lobato, com participação de itens individuais femininos e masculinos, na noite desta sexta-feira, 24.

A homenageada estava acompanhada do marido, o presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, e de familiares. Participaram da cerimônia autoridades como o prefeito de Parintins, Bi Garcia, o deputado estadual, Sabá Reis, o desembargador Lupercínio Nogueira, amigos como o ex-apresentador do Caprichoso, Arlindo Jr, o empresário Braga Neto, além de outros convidados.

Norma Simões Silva se emocionou por diversos momentos ao receber mensagens de carinho, entre elas a do neto, Pedro Antônio, de 10 anos, que não pode viajar a Parintins por conta de estudos e dedicou uma carta, tanto à avó, quanto ao presidente do Caprichoso em agradecimento. “Espero que esse auditório seja mais um espaço para engrandecer o Caprichoso”, declarou Norma Silva, matriarca de família que abraçou o Boi-Bumbá Caprichoso.

Norma contou que se apaixonou pelo Boi Caprichoso no ano de 1985, quando viu o Festival Folclórico de Parintins pela primeira vez, ainda no Anfiteatro Messias Augusto, conhecido como tabladão, antes da construção do Centro Cultural e Desportivo Amazonino Mendes, o Bumbódromo. Ela participou do crescimento do Festival Folclórico de Parintins nas últimas três décadas e a relação de afeto com o boi da estrela na testa só aumentou.

Torcedora fanática do Caprichoso, junto com o marido, Norma Silva estabeleceu residência em Parintins, foi responsável por fazer a sociedade amazonense conhecer o Festival Folclórico de Parintins e atuou na entrada de grandes patrocinadores como a Coca-Cola. A família Simões Silva estabeleceu residência em Parintins. Quando o Boi Caprichoso começou a ter ensaios em Manaus, o casal cedeu o Atlético Rio Negro Clube e atualmente o Sesi Clube do Trabalhador.

A paixão pelo Boi Caprichoso e amor por Parintins resultou também na criação do Centro Integrado de Educação Padre Francisco Lupino, do Sesi. No ano de 2013, Norma Silva Simões se tornou madrinha da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale. “Só tenho que agradecer ao Seu Antônio Silva por ser um grande parceiro do Caprichoso e a Dona Norma por emprestar seu nome para esse novo patrimônio do Caprichoso”, disse o presidente Babá Tupinambá.

