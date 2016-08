Nacional, Amazonas, Corinthians do Aninga, Santa Luzia do Macurani, São Cristóvão, São Paulo do Paulo Corrêa, Flamengo/São Vicente, Náutico e Bom Socorro do Zé Açú são as noves equipes que já confirmaram participação no Campeonato Parintinense de Futebol desse ano.

De acordo com o presidente da Associação da Liga Esportiva de Parintins, ALEPIN, professor Carlos Meireles, “uma reunião na semana passada definiu para o final do mês de Setembro, a abertura oficial do Parintinzão”.

Segundo Meireles, “outra reunião junto aos dirigentes de clubes da primeira divisão será feita nessa segunda-feira, 29, com o objetivo de definir uma data para que as demais equipes da primeira divisão faça suas inscrições para disputar a competição em 2016”.

O professor afirma que “mesmo com toda as dificuldades que o futebol parintinense está enfrentando, é possível sim realizar essa competição. Vamos conseguir os troféus, mas com relação à premiação em dinheiro estamos correndo Atrás”, informou.

O Professor comunica que os demais clubes que queiram disputar o campeonato esse ano, podem nos procurar no prédio Aldair Kimura e fazer sua inscrição”, avisou o dirigente.

Kedson Silva/JI