O presidente Babá Tupinambá convidou a professora Iracema Hatta Endo para ser a gestora da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle.



Em 72 horas de trabalho a frente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, o empresário Babá Tupinambá e o advogado Jender Lobato já iniciaram a realização das mudanças necessárias para viabilizar os núcleos Social, Cultural e Econômico. Babá atua em Parintins e Jender trabalha em Manaus em busca de parceiros para a realização dos projetos.

Na Ilha Tupinambarana, na segunda-feira, 05, momentos após a posse como presidente do Boi Caprichoso, Tupinambá visitou todos os prédios catalogados como patrimônio do Caprichoso. Na terça-feira, 06, o dirigente azul convidou o engenheiro Auguimar Macedo, que atuará de forma voluntária, para desenvolver os projetos de revitalização do curral, do galpão e do antigo prédio da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle, localizado na Rua Boulevard 14 de maio, no centro de Parintins.

No curral Zeca Xibelão do Caprichoso, o engenheiro responsável explicou que os projetos visam dar melhor comodidade para alguns setores do boi. “O pedido que o presidente me fez no projeto do curral é para ampliação. Serão algumas mudanças e adequações de setores no curral, por exemplo. Um dos projetos visa dar comodidade para a Marujada de Guerra”, pontua. Auguimar Macedo anunciar que o serviço também contemplará construção de frisas, camarotes e adaptação para o funcionamento do curral o ano inteiro.

Babá Tupinambá reconhece que o momento é de dificuldades, mas entende que ao invés de lamentar, vai correr atrás de parcerias para tornar o curral e outros patrimônios do Caprichoso atrativos, permanentes e ponto de encontro da população parintinense. “Já estamos trabalhando com projetos e correndo atrás de patrocínios, recursos e pessoas que possam nos ajudar. Entendo que o boi de arena é muito importante, mas não devemos esquecer o lado social e o torcedor”, assegura.

Madrinha do Boi

A folclorista Odinéa Nascimento Andrade, 75 anos, será a madrinha do Caprichoso, honraria inédita na história do boi da estrela na testa. Emocionada, a “Mãe do Boi” como é reconhecida, agradeceu aos dirigentes do Caprichoso pelo reconhecimento. “Estou muito feliz, pois depois de 41 anos fui reconhecida pela diretoria do Boi Caprichoso”, revela.

“Em reconhecimento a mulher e a história de Dona Odinéa, mudamos a tradição em respeito há mais de quatro décadas de sua vida dedicada ao Caprichoso”, enfatiza o presidente, ao destacar que Andrade já tinha o título de “Mãe do Boi” e a partir de agora se torna a primeira Madrinha do Caprichoso.

Conselho de Arte

Na quarta-feira, 07, o professor Ericky Nakanome foi anunciado como coordenador do Conselho de Arte. O Boi Caprichoso aposta no talento criado no berço azulado, fruto da “Escolinha de Artes”. Para o comandante do boi azul, “Nakanome faz parte da colheita de bons frutos gerados pela Escola de Artes e que agora tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho”.

Nakanome é professor efetivo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) no curso de Artes Visuais, graduado em Artes Visuais pela mesma instituição de ensino superior, mestrando em artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), figurinista, compositor, membro do Grupo de Pesquisa Retina da Universidade Paris 8, na França, e participa ativamente da vida cultural de Parintins.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, pretende anunciar na próxima semana a composição da diretoria e todos os demais integrantes do Conselho de Arte do Boi Caprichoso.

Escola de Artes

A Escola de Artes do Boi-Bumbá Caprichoso abrirá as portas no início do ano letivo de 2017. O anúncio foi feito na quarta-feira, 07, por Babá Tupinambá. O presidente convidou a professora Iracema Hatta Endo para ser a gestora da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle. Ela atua há seis anos como professora, concludente do curso de Pedagogia e tem larga experiência com projetos sociais.

A “Escolinha de Artes”, que já formou inúmeros talentos, não funciona há dois anos e chegou a ser transformada em ateliê para artistas de figurino em 2016. A escolha de Iracema se baseia no histórico, no resgate de importantes projetos sociais como da Associação Nipo Brasileira e da Escola Tadashi Inomata. “Sem recurso nenhum, tive que reestruturar tudo lá e tudo o que nós organizamos foi com ajuda dos meus alunos. Conseguimos mostrar que a associação fazia parte da comunidade, conquistamos visibilidade, tornando em pouco espaço de tempo, um dos projetos mais importantes do município”, destaca.

Iracema também é torcedora apaixonada do Boi-Bumbá Caprichoso e sempre atuou como voluntária, com as últimas atuações no Departamento de Cênica Caprichoso (DCC). Neta de japoneses, a paixão pelo azul já a fez trazer autoridades da terra do sol nascente para o boi de rua e visita das estruturas do boi da estrela.

Mãe de ex-alunos da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle, ela afirma que sempre sonhou em ajudar o Boi Caprichoso. “Sempre quis fazer parte da história do Caprichoso desde minha infância e juventude. Na gestão de Babá Tupinambá e Jender Lobato, esse sonho será realizado”, declara.

Festa aniversário

O Caprichoso completará 104 anos de história no dia 20 de outubro e a festa de aniversário movimentará o curral Zeca Xibelão. Os novos dirigentes azulados iniciarão a programação com o hasteamento do pavilhão azul. “Estamos com um boi de renovação. Nós pensamos o boi unido, forte, no qual o torcedor vai ter orgulho de ser Caprichoso, orgulho de ser azul e branco, orgulho de fazer parte dessa grande família que é família Caprichoso”, anuncia o presidente.

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

(92) 99173-9585

boicaprichoso.com

facebook.com/boibumbacaprichoso

instagram.com/boicaprichoso