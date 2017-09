Nota de pesar pelo falecimento do padre Francisco Dinelly

A Prefeitura Municipal de Parintins, em nome do prefeito Bi Garcia e do vice-prefeito Tony Medeiros, manifesta votos de pesar pelo falecimento do padre Francisco de Assis Serrão Dinelly, Vigário Geral da Diocese de Parintins, ocorrido em Manaus na madrugada desta quarta-feira e ao mesmo tempo decreta luto oficial por três dias no Município.

Natural de Maués, Francisco Dinelly foi ordenado padre pelas mãos do primeiro bispo de Parintins, Dom Arcângelo Cerqua, chegando a exercer o cargo de Administrador Diocesano. Foi também professor e diretor da Universidade do Estado do Amazonas, Campus Parintins. A Prefeitura de Parintins lamenta o ocorrido e se solidariza com a família, amigos, comunidade universitária e a Diocese de Parintins neste momento de perda inestimável. Parintins, 06 de setembro de 2017 Bi Garcia

Prefeito de Parintins Tony Medeiros

Vice Prefeito de Parintins

Comentários

comentários