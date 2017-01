Nota de Pesar do Boi Bumbá Caprichoso

Jéssica Tavares a menina que conquistou a galera, conduziu com o orgulho o estandarte Azul e Branco. O item que nos trouxe alegria, nos encheu de orgulho e nos fez sorrir, vive um momento muito difícil em sua vida, a perda de seu filho.

O Boi Caprichoso, em nome do presidente Babá Tupinambá e do vice Jender Lobato, solidarizam-se com a família de Jéssica Tavares e que Deus possa confortar o coração dos familiares e do casal que perde um anjo na terra, para iluminar o céu.

Boi Bumbá Caprichoso/Parintins/AM

Postado por Carlos Frazão/JI

