Em busca de uma vaga na Câmara Municipal de Parintins, o empresário Edy Albuquerque (DEM) é mais um nome a disposição dos mais de 60 mil eleitores parintinenses nas eleições de 2 de outubro. “Me sinto qualificado, preparado e acima de tudo comprometido a lutar pelo povo de Parintins, por isso estou colocando meu nome para avaliação popular”, destacou Edy Albuquerque.

Edy comenta que sua trajetória de vida sempre foi trabalhar pela coletividade. “Ao longo desses meus 45 anos de vida, sempre coloquei o interesse da coletividade acima de tudo. Essa é uma das coisas que mais tem me oportunizado a trabalhar pelo povo, tanto faz com mandato ou sem mandato”, disse.

Propostas

Dentre suas lutas, Albuquerque enaltece a implantação da “Universidade Rural”. “Na educação, essa nossa luta vai beneficiar os alunos que concluem o ensino médio no meio rural e que as vezes não tem condições de continuar os estudos na cidade, assim como a construção de creches nas comunidades”, enalteceu.

Formado em técnico Agrícola e graduado em Agroecologia, o Democrata exalta que “vamos lutar também junto com o prefeito Bi Garcia (PSDB) 45 a qual estamos apoiando, para que o setor primário volte a ter a sua importância econômica dentro do munícipio de Parintins. Assim como lutar em investimentos na saúde, no social, no esporte e lazer, na segurança e na infraestrutura tanto na cidade como no interior”.

Segundo ele, o maior desafio em 2017 será fomentar a geração de emprego e renda no município por conta do alto número de desempregados.

Campanha



Apesar das dificuldades, o Técnico Agricola parabeniza a Justiça Eleitoral pelo trabalho que está fazendo, permitindo que hoje o eleitor esteja mais qualificado na escolha de seus candidatos. “Nessa nova mentalidade amadurecida do eleitorado parintinense, onde a gente espera e acredita que ao escolherem seus representantes na hora de votar, será pela qualidade do candidato, pelo caráter, pelos debates e pelas propostas, não mais pelo dinheiro”, frisou.

Sempre acompanhado do irmão Adelson Albuquerque, o candidato diz que “estou muito feliz porque em nossas reuniões as pessoas tem me cobrado, tem debatido propostas comigo. Hoje eu acredito, principalmente nas comunidades que eles não pensam mais em si na hora de escolher seus representantes, mas na coletividade”, reafirmou.

Kedson Silva/JI