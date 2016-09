Secretário de administração e finanças da Prefeitura de Parintins na gestão de Bi Garcia (PSDB) e presidente do boi Garantido por cinco anos, o administrador de empresas Telo Pinto (PSDB) afirma que sua experiência na gestão pública lhe credencia a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Parintins a partir de 2017.

Segundo Telo, a decisão de disputar a eleição para vereador ocorreu após um convite de Bi Garcia. “Ele me mostrou que eu realmente podia colaborar, participar ativamente da vida política e contribuir para que Parintins volte a funcionar e progredir”, revela.

Telo critica a situação em que o município se encontra e diz que Parintins parou no tempo. “A gente percebe a estagnação do município de Parintins nos últimos anos. Uma saúde totalmente deficitária, uma educação com um déficit absurdo, as ações sociais que o município tinha como prioridade foram paradas e a economia da cidade que deixou de operar”, elenca.

Para Telo, sua seriedade, responsabilidade e experiência na vida pública lhe credenciam para ser vereador de Parintins. “Com esse espírito público que eu me sinto preparado para contribuir e colaborar com o município como vereador na Câmara Municipal. Nosso maior foco é trabalhar por Parintins e assumir o compromisso de determinação, e acima de tudo de ser parceiros e cuidar bem das pessoas, como é o lema do nosso prefeito Bi Garcia”, finaliza Telo Pinto.

Daniel Sicsú/JI