Nomes dos jurados do Festival 2017 são divulgados em coletiva

Os dez escolhidos para julgar o 52º Festival Folclórico de Parintins tiveram seus nomes revelados nesta sexta-feira, 30 de junho, durante coletiva de imprensa realizada no Bumbódromo. Participaram da coletiva o prefeito Bi Garcia, presidentes da Comissão Organizadora do Festival, Harald Dinelly e Karla Viana, presidente do boi Garantido, Adelson Albuquerque, e presidente do boi Caprichoso, Babá Tupinambá.

Como organizadora do Festival de 2017, a Prefeitura buscou novas alternativas para reformular o sistema de julgamento da disputa dos bois Garantido e Caprichoso. Uma delas foi estudar o sistema adotado pela Liga Carnavalesca do Rio de Janeira (Liesa). A partir do intercâmbio, o Município formalizou a criação de uma escola para jurados, com o aval dos bois, para profissionalizar a avaliação das apresentações dos bois com jurados formados pela escola.

Segundo o prefeito Bi Garcia, as mudanças são de suma importância no processo de reorganização e moralização da imagem do Festival Folclórico de Parintins. Uma das principais propostas é fazer com que os julgadores vivenciem o processo de construção das apresentações dos bois para subsidiar suas avaliações. “Todos são responsáveis, têm um nome a zelar. A gente precisa acabar com isso de estar prendendo jurados, não permitindo que conheça a cidade e o cotidiano dos bois”, salientou o prefeito Bi Garcia.

Para que os dez jurados do Festival 2017 fossem escolhidos, foi feita uma série de avaliações no desempenho de avaliadores da festa entre os anos de 2005 e 2012. Após uma série de exames no desempenho dos julgadores no evento, a Comissão Organizadora do Festival Folclórico de 2017 chegou aos dez nomes escolhidos para avaliar a 52ª edição da festa.

Confira o nome, os blocos a serem julgados e o currículo dos dez jurados:

Nome: Maria Helena Pettengill Fernandes

Bloco julgado: presidente

Currículo: graduada em Educação Física e pós-graduada em Arteterapia pela Universidade Anhanguera (UNIDERP). Presidente da Associação Cultural Hispano Brasileira Embrujos España.

Nome: Raimundo Aurélio de Melo

Bloco julgado: bloco A

Currículo: estudou Teoria e Música, Harmonia Tradicional, Regência Coral; maestro, regente, compositor. Atualmente é regente do coral da Universidade Federal do Piauí, orquestra filarmônica e coordenador da Escola de Música de Teresina – PI.

Nome: Antonio Roberto Pllegrino Filho

Bloco julgado: bloco A

Currículo: bacharel em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, compositor, instrumentista, arranjador, cantor e diretor musical.

Nome: Paulo Sérgio Borges Filho

Bloco julgado: bloco A

Currículo: graduado em Comunicação Social/Jornalismo e especializado em Docência Universitária.

Nome: Alvarito Mendes Filho

Bloco julgado: bloco B

Estado: Espírito Santo

Currículo: Graduado em Letras – habilitação em Inglês e graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Estudos de Imagem e Mídia, mestre em Educação em Ciências e Matemática, jornalista, escritor e instrutor de teatro.

Nome: Lúcia de Fátima Araújo e Silva Couto

Bloco julgado: bloco B

Currículo: graduada em Comunicação Social, especialista em Teatro e Leitura de Imagem pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Piauí.

Nome: Maurício Germano da Costa

Bloco julgado: bloco B

Currículo: graduado em Educação Artística – habilitação em Artes Cênicas, especializado em Interpretação Teatral em Dança, coreógrafo, diretor, figurinista, artista plástico e conógrafo.

Nome: Daniella Cunha Gramani

Bloco: bloco C

Currículo: graduada em Educação Artística – habilitação em Artes, especializada em Fundamentos da Música Popular Brasileira, mestre em Música, cantora percussionista, arranjadora e diretora.

Nome: Marili Azim

Bloco julgado: bloco C

Currículo: graduada em Pintura pela Escola de Belas Artes do Paraná, especializada em Conservação de Obras sobre papel e atua como coordenadora artístico cultural.

Nome: Madson Luis Gomes de Oliveira

Bloco julgado: bloco C

Currículo: graduado em Estilismo e Moda, especializado em Ensino da Arte, mestre e doutor em Design.

