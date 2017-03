“No Tussolini eu não voto…”

Dr.FranciscoTussolini é Neuropediatra, foi Sub Secretário de Saúde de Manaus, secretário de saúde de Barreirinha, secretário de saúde e médico em Parintins e há pouco tempo foi homenageado com a ordem do Mérito Legislativo pelo Ex Deputado e atual Prefeito de Parintins Frank Luís da Cunha Garcia. É filiado ao PSDB, apaixonado pela política partidária, foi candidato a Dep. Estadual, candidato a Prefeito de Barreirinha e está tão identificado com o nosso povo que , visivelmente, é mais “CABOCO’ que PARANAENSE. Nas andanças de campanha, tem vivido tantas situações inusitas que de vez em quando nos presenteia com algumas histórias que vivenciou pelos beiradões amazônicos. Peço permissão para contar duas histórias que ouví de quem ouviu do próprio Tussolini.***No Alto Andirá, com sua equipe, Dr Tussolime percorria todas as comunidades e de casa em casa esplanava suas propostas, seus projetos e suas ideias.O relógio marcava 11hs e a fome estava apertando; avistaram um pequeno comércio, subiram alguns degraus, cumprimentaram o comerciante e seus familiares e foram se agasalhando em bancos de trocos de árvores, debaixo das mangueiras. O nosso Dr. se identificou e perguntou se havia a possibilidade de conseguir comida para vinte pessoas. O comerciante respondeu: tenho ovos caipira, farinha, café, arroz e a “minha velha” pode fazer tudo bem rapidinho pra vocês. Enquanto almoçavam, Dr. Tussolini aproveitou para pedir o apoio de toda família e o comerciante prontamente se comprometeu. E brincando perguntou: Se eu fosse pagar, quanto seria o prejuízo ? O homem sem pensar, sem somar e bem decidido respondeu: 500 reais. Naquele tempo dava pra comprar um namote e o Dr. questionou: tudo isso? E fez as contas: 40 ovos=20 reais; 1 frasco de farinha, 5 reais; 1 kg de arroz, 5 reais; uma garrafa de café, que seja 15 reais e mais 50 reais pelo trabalho da sua esposa; 100 reais não paga? Não doutor, o preço é 500 reais mesmo. E finalizou: o problema é que senhor só vai voltar daqui ha 4 anos!!!

***** Outra situação aconteceu na cidade; quando pediu o voto de um jovem, foi surpreendido com a seguinte resposta: no senhor eu não voto e pronto!!. Porque meu amigo? O que eu fiz pra você?. O rapaz furioso respondeu: O senhor destruiu a minha vida.!!. Tussolini sem entender o indagou: como eu fiz isso? Ele exlicou: Eu tinha uma Fenda Labial e foi o senhor quem fez a cirurgia!!.Lembrei agora; você ficou bonitão meu rapaz!!! Porque essa revolta toda? E finalmente ele justificou: fiquei bonitão, arranjei uma namorada, casei, nasceram dois filhos, minha mulher me chifrou, me levou na justiça e quando não pago pensão ainda vou preso. E afirmou decido: EU NÃO VOTO NO SENHOR!!!!!

Inaldo Medeiros

Colaborador JI

Foto: Reporter Parintins

