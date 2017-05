Nhamundá e Barreirinha terão água potável nas aldeias

A coordenadora do DSEI Parintins, Lanira Garcia Cardoso, assinou os projetos que serão encaminhados à Secretaria Especial de Saúde Indígena, Sesai/MS.

Comunidades indígenas de Nhamundá e Barreirinha serão atendidas com a construção de poços artesianos. Esta semana o Setor de Saneamento Especial Indígena, Sesani, apresentou à coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins, Dsei/Parintins, quatro projetos que serão encaminhados à Secretaria Especial de Saúde Indígena, Sesai/MS.

O trabalho atende uma demanda muito frequente nas aldeias: a água encanada e potável. Pensando nesta necessidade, a equipe do Sesani elaborou projetos para construção de poços artesianos em quinze aldeias indígenas. “Isso deixa a gente muito feliz. A gente olha esses projetos prontos e vê a cara de felicidade dos indígenas. É um direito deles”, destacou Pedro Paulo.

Apesar de ser o mesmo objeto (construção de poços), o orçamento varia, uma que são localidades diferentes e apresentam particularidades que alteram o valor das obras. Os projetos estão orçados entre R$500 mil e R$700 mil. Na distante comunidade Kassawá (Alto Nhamundá) o valor chega a R$1 milhão.

“Os projetos agora seguem para análise, emissão de dotação orçamentária e demais tramites para prosseguimento do processo”, diz trecho do documento. Uma das metas do Dsei/Parintins para 2017 é concluir e efetivar os quinze projetos já em andamento e, assim, dotar de melhor estrutura as comunidades indígenas dos municípios atendidos pela entidade. Essa é mais uma conquista da nova gestão do Dsei/Parintins, que monta um plano de ação para atender os indígenas.

DSEI PARINTINS

Comentários

comentários